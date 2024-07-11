Эксперты назвали самые популярные пешие маршруты Северного Кавказа
Российский союз туриндустрии составил список самых популярных летних пеших маршрутов
10 июля Российский союз туроператоров (РСТ) опубликовал список самых популярных летних пеших маршрутов по горам Северного Кавказа. Наиболее востребованными тропами эксперты назвали те, до которых легко добраться, и с развитой инфраструктурой — гостиницами, турбазами, кафе, ресторанами.
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