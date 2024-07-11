Эксперты назвали самые популярные пешие маршруты Северного Кавказа

10 июля Российский союз туроператоров (РСТ) опубликовал список самых популярных летних пеших маршрутов по горам Северного Кавказа. Наиболее востребованными тропами эксперты назвали те, до которых легко добраться, и с развитой инфраструктурой — гостиницами, турбазами, кафе, ресторанами.

В Карачаево-Черкесии спросом пользуется трекинг по Домбаю — к Чучхурским водопадам и Бадукским озерам. Также популярен Архыз и походы к Софийским озерам. В Приэльбрусье востребованы маршруты к водопадам Девичьи косы и Терскол, а также в ущелье Безенгийское и Ирик-Чат. Путешественники зачастую выбирают однодневные маршруты, чтобы вернуться в гостиницу и отдохнуть от похода.

В Дагестане любимыми местами туристов стали Сулакский каньон и подножие водопада Тобот вдоль Цолотлинского каньона в Шамильском районе. Трековый маршрут по этим местам несложный и занимает около пяти дней.

В Минводах путешественники выбирают тур средней сложности «Архипелаг скалистых островов». За 12 дней можно посетить 17 вершин — Юца, Кабанка, Острая, Машук, Медовая, Железная, Бештау и другие.