Предыстория: О планах построить в Карачаево-Черкесии аэропорт власти республики заявили в декабре 2023 года. Аэрохаб хотят начать возводить в 2025 году.

27 июня «РБК» со ссылкой на проект постановления правительства РФ, разработанного Минэкономразвития, сообщил, что строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии обойдется в 12,6 млрд рублей. Из этой суммы 11,9 млрд рублей выделят федеральные власти, а 630 млн рублей — региональные.



В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что необходимость строительства аэропорта обусловлена увеличением турпотока на курорты «Архыз», «Теберда» и «Домбай». В 2015 году республику посетили 900 тыс. туристов, а в 2023 году — 2 млн человек. К 2030 году турпоток планируют увеличить до 3 млн гостей.

«В настоящее время авиасообщение региона осуществляется посредством аэропорта, расположенного в Минеральных Водах, который находится на значительном удалении от курортов республики (220 км, дорога занимает около 3-4 часов). Строительство нового транспортного узла позволит сократить время в пути для туристов и в перспективе снизить нагрузку на соседние аэропорты», — сказано в документе.