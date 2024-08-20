В Краснодаре установили рекорд по набору первоклассников — 22,5 тыс. детей

19 августа «РБК ТВ Юг» со ссылкой на директора департамента образования Краснодара Александра Звягинцева сообщил , что школы кубанской столицы набрали в 2024 году рекордное число первоклассников. Первого сентября за парты впервые сядут 22,5 тыс. детей. Это на 1,5 тыс. больше, чем в 2023 году.

«Каждый год прибавляется детское население. В прошлому году у нас было 197 тыс. учащихся, в этом году прибавится 15 тыс. человек. Каждый год приезжают порядка 10-11 тыс. учеников и идут в школы. По первоклассникам у нас первый рекорд — 22,5 тыс. детей, в прошлом году было 21 тыс.», — рассказал Звягинцев.

Чиновник также сообщил, что городские школы больше не создают в параллели больше 30 классов. Максимальное количество первых классов теперь — 23.