В Краснодаре установили рекорд по набору первоклассников — 22,5 тыс. детей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

1 сентября 2024 года в школы Краснодара пойдет рекордное число первоклассников

19 августа «РБК ТВ Юг» со ссылкой на директора департамента образования Краснодара Александра Звягинцева сообщил, что школы кубанской столицы набрали в 2024 году рекордное число первоклассников. Первого сентября за парты впервые сядут 22,5 тыс. детей. Это на 1,5 тыс. больше, чем в 2023 году.

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«Каждый год прибавляется детское население. В прошлому году у нас было 197 тыс. учащихся, в этом году прибавится 15 тыс. человек. Каждый год приезжают порядка 10-11 тыс. учеников и идут в школы. По первоклассникам у нас первый рекорд — 22,5 тыс. детей, в прошлом году было 21 тыс.», — рассказал Звягинцев.

Чиновник также сообщил, что городские школы больше не создают в параллели больше 30 классов. Максимальное количество первых классов теперь — 23.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре отменили подвоз учеников к школам. Власти предложили альтернативные маршруты.

Дети Краснодар Образование Школа Школьники

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В Краснодаре установили рекорд по набору первоклассников — 22,5 тыс. детей
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