«Я календарь переверну». Осенью выйдет сериал по мотивам песни Шуфутинского «Третье сентября»

В России сняли комедию по мемной песне Михаила Шуфутинского «Третье сентября» (12+)

19 августа телеграм-канал «Кинопоиск | Индустрия» сообщил , что в России выпустят сериал «Третье сентября» по мотивам известной одноименной песни Михаила Шуфутинского.

Режиссер Феликс Герчиков снял ленту про петлю времени в духе «Дня сурка». Главный герой Витя раз за разом переживает день собственной свадьбы и пытается удержать свою невесту Машу от побега.

В сериале сыграли Павел Рассомахин, Арина Постникова, Максим Лагашкин, Павел Деревянко. Сам исполнитель хита Михаил Шуфутинский появится в кадре в эпизодической роли водителя.

Премьера музыкальной комедии состоится на «Кинопоиске» и ТНТ 2 сентября в 21:00.