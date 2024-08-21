«Я календарь переверну». Осенью выйдет сериал по мотивам песни Шуфутинского «Третье сентября»
В России сняли комедию по мемной песне Михаила Шуфутинского «Третье сентября» (12+)
19 августа телеграм-канал «Кинопоиск | Индустрия» сообщил, что в России выпустят сериал «Третье сентября» по мотивам известной одноименной песни Михаила Шуфутинского.
Режиссер Феликс Герчиков снял ленту про петлю времени в духе «Дня сурка». Главный герой Витя раз за разом переживает день собственной свадьбы и пытается удержать свою невесту Машу от побега.
В сериале сыграли Павел Рассомахин, Арина Постникова, Максим Лагашкин, Павел Деревянко. Сам исполнитель хита Михаил Шуфутинский появится в кадре в эпизодической роли водителя.
Премьера музыкальной комедии состоится на «Кинопоиске» и ТНТ 2 сентября в 21:00.
Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Каро 8» 23 августа пройдет спецпоказ фильма «Самурай». Главную роль в фильме исполнил Ален Делон.