Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком неонуар «Самурай» 1967 года

Критик Кира Кац анонсировала на 23 августа показ неонуара «Самурай». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Фильм основан на романе Джоан Маклеод «Ронин». Лента рассказывает о наемном убийце Жефе Костелло — лучшем в своем деле. Во время выполнения очередного заказа пианистка ночного клуба видит его лицо и становится нежелательным свидетелем. Комиссар полиции организует охоту на преступников. Жефа вместе с другими подозреваемыми доставляют в участок для опознания и допроса.

Ален Делон исполнил главную роль. Его актерскую игру в «Самурае» критики считают лучшей в карьере артиста.

Фильм будут транслировать на французском языке с русскими субтитрами. После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00.