Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком неонуар «Самурай» 1967 года

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 23 августа пройдет спецпоказ фильма «Самурай». Главную роль в фильме исполнил Ален Делон (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 23 августа показ неонуара «Самурай». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Читайте также:

Фильм основан на романе Джоан Маклеод «Ронин». Лента рассказывает о наемном убийце Жефе Костелло — лучшем в своем деле. Во время выполнения очередного заказа пианистка ночного клуба видит его лицо и становится нежелательным свидетелем. Комиссар полиции организует охоту на преступников. Жефа вместе с другими подозреваемыми доставляют в участок для опознания и допроса.

Ален Делон исполнил главную роль. Его актерскую игру в «Самурае» критики считают лучшей в карьере артиста.

Фильм будут транслировать на французском языке с русскими субтитрами. После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00.

Как писали Юга.ру, интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 22 августа показ фильма «Сансет бульвар». Это ранняя картина режиссера Билли Уайлдера («В джазе только девушки»).

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения События

Новости

Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком неонуар «Самурай» 1967 года
В Краснодаре можно будет обменяться ненужной одеждой и аксессуарами на свопе
20 пальм, качели и стеклянные перила. В Кабардинке открыли часть новой набережной
В России 75% таксистов не получили разрешения на работу. К чему это может привести?
Сочинцы теперь могут пожаловаться мэру на проблемы через чат-бот
В парках Краснодара несколько дней будут отключать аттракционы во время жары

Лента новостей

Парк водопадов «Менделиха» в Сочи
Вчера, 11:50 Реклама
Парк водопадов «Менделиха» в Сочи
Как добраться самостоятельно, фото и описание маршрута
Рабочая неделя начнется с жары до 37 °С
Вчера, 08:35
Рабочая неделя начнется с жары до 37 °С
Погода в Краснодаре
Адреналин и ультраатакующий футбол
Вчера, 10:44
Адреналин и ультраатакующий футбол
Разбор волевой победы «Краснодара»

Реклама на сайте