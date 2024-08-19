Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком неонуар «Самурай» 1967 года
В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 23 августа пройдет спецпоказ фильма «Самурай». Главную роль в фильме исполнил Ален Делон (18+)
Критик Кира Кац анонсировала на 23 августа показ неонуара «Самурай». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».
Фильм основан на романе Джоан Маклеод «Ронин». Лента рассказывает о наемном убийце Жефе Костелло — лучшем в своем деле. Во время выполнения очередного заказа пианистка ночного клуба видит его лицо и становится нежелательным свидетелем. Комиссар полиции организует охоту на преступников. Жефа вместе с другими подозреваемыми доставляют в участок для опознания и допроса.
Ален Делон исполнил главную роль. Его актерскую игру в «Самурае» критики считают лучшей в карьере артиста.
Фильм будут транслировать на французском языке с русскими субтитрами. После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00.
Как писали Юга.ру, интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 22 августа показ фильма «Сансет бульвар». Это ранняя картина режиссера Билли Уайлдера («В джазе только девушки»).