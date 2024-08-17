Вышел трейлер фильма «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым

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  • кадр из трейлера к фильму «Возвращение попугая Кеши» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»
    кадр из трейлера к фильму «Возвращение попугая Кеши» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все трейлеры»

Компания «КароПрокат» опубликовала трейлер семейной комедии «Возвращение попугая Кеши» (12+)

Rutube-канал «Все трейлеры» поделился коротким роликом фильма «Возвращение попугая Кеши». Это не ремейк советского мультфильма, в основе лежит оригинальный сценарий.

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Главные роли исполнили Никита Кологривый («По щучьему велению», «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Оксана Акиньшина («Сёстры», «Спутник»). Кешу озвучил Гарик Харламов.

По сюжету попугай поможет школьному учителю географии Митяю решить проблемы в отношениях с бывшей девушкой.

Премьера фильма «Возвращение попугая Кеши» состоится 31 октября.

Как писали Юга.ру, фильмы кинокомпании Warner Bros. могут вернуться в Россию. Компания регистрирует логотип WB.

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