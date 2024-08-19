20 пальм, качели и стеклянные перила. В Кабардинке открыли часть новой набережной

В селе Кабардинка под Геленджиком благоустроили около 200 метров прибрежной зоны. Работы на финальной стадии

19 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в селе Кабардинка завершают благоустройство новой набережной. Специалисты построили порядка 200 метров новой прибрежной территории. Рабочие высадили более 20 пальм и других растений, разместили новые качели, скамейки и урны, а также смонтировали оборудование под будущие фонтаны, видеонаблюдение и освещение.

В ближайшее время на территории установят четыре фонтана и стеклянные балюстрады — ограждения и перила.



На видео опубликованном мэром видно, что часть набережной уже открыта для прохожих.

Строительство набережной началось в январе 2024 года, проект обещали сдать к началу курортного сезона, однако работы завершат лишь осенью.