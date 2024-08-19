20 пальм, качели и стеклянные перила. В Кабардинке открыли часть новой набережной

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/5186
    © Скриншот из телеграм-канала Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/5186

В селе Кабардинка под Геленджиком благоустроили около 200 метров прибрежной зоны. Работы на финальной стадии

19 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в селе Кабардинка завершают благоустройство новой набережной. Специалисты построили порядка 200 метров новой прибрежной территории.

Рабочие высадили более 20 пальм и других растений, разместили новые качели, скамейки и урны, а также смонтировали оборудование под будущие фонтаны, видеонаблюдение и освещение. 

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В ближайшее время на территории установят четыре фонтана и стеклянные балюстрады — ограждения и перила.

На видео опубликованном мэром видно, что часть набережной уже открыта для прохожих.

Строительство набережной началось в январе 2024 года, проект обещали сдать к началу курортного сезона, однако работы завершат лишь осенью.

Как писали Юга.ру, Абрау-Дюрсо и Кабардинка стали самыми дорогими российскими курортами в августе 2024 года.

Геленджик Курорты и туризм Парки Черное море

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20 пальм, качели и стеклянные перила. В Кабардинке открыли часть новой набережной
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