В Кабардинке снова открыли арт-объект «Рука свободы»

Краснодарский край

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  • © Фото Victoria Balobanova, freepik.com
    © Фото Victoria Balobanova, freepik.com

В Кабардинке арт-объект «Рука свободы», который убирали на зиму, снова доступен к посещению

Он находится на вершине горы Безумная. Забраться на руку, чтобы сделать фотографии, можно по лестнице.

Установлена скульптура на высоте 500 м над уровнем моря. Отсюда открывается вид на горы и морскую бухту Кабардинки.

Арт-объект создал местный житель. Открытая рука, по идее мастера, — символ свободы, бесстрашия и доверия. «Рука свободы» в окрестностях Кабардинки появилась в августе 2023 года.

К достопримечательности можно добраться пешком или на машине. Координаты локации: 44.682999, 37.944514.

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