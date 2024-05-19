В Кабардинке снова открыли арт-объект «Рука свободы»
В Кабардинке арт-объект «Рука свободы», который убирали на зиму, снова доступен к посещению
Он находится на вершине горы Безумная. Забраться на руку, чтобы сделать фотографии, можно по лестнице.
Установлена скульптура на высоте 500 м над уровнем моря. Отсюда открывается вид на горы и морскую бухту Кабардинки.
Арт-объект создал местный житель. Открытая рука, по идее мастера, — символ свободы, бесстрашия и доверия. «Рука свободы» в окрестностях Кабардинки появилась в августе 2023 года.
К достопримечательности можно добраться пешком или на машине. Координаты локации: 44.682999, 37.944514.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась персональная фотовыставка Валерия Одинцова «Живопись мироздания через объектив». В экспозиции будут представлены лучшие работы автора. В том числе — фото красивейших мест Краснодарского края и других регионов страны, обитателей подводного мира, фотозарисовки о прошлом и настоящем Кубани.