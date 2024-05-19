В Кабардинке снова открыли арт-объект «Рука свободы»

В Кабардинке арт-объект «Рука свободы», который убирали на зиму, снова доступен к посещению

Он находится на вершине горы Безумная. Забраться на руку, чтобы сделать фотографии, можно по лестнице.

Установлена скульптура на высоте 500 м над уровнем моря. Отсюда открывается вид на горы и морскую бухту Кабардинки.

Арт-объект создал местный житель. Открытая рука, по идее мастера, — символ свободы, бесстрашия и доверия. «Рука свободы» в окрестностях Кабардинки появилась в августе 2023 года.

К достопримечательности можно добраться пешком или на машине. Координаты локации: 44.682999, 37.944514.