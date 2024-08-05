Абрау-Дюрсо и Кабардинка стали самыми дорогими российскими курортами в августе 2024 года

Краснодарский край

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  • Кабардинка © Фото Victoria Balobanova, freepik.com
    Кабардинка © Фото Victoria Balobanova, freepik.com

Эксперты составили рейтинг самых дорогих направлений в РФ для отдыха в августе 2024 года

5 августа пресс-служба «Твил.Ру» поделилась с Юга.ру рейтингом самых дорогостоящих российских направлений для отдыха в августе 2024 года. В топ вошли курортные поселки Краснодарского края — Абрау-Дюрсо и Кабардинка.

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По данным аналитиков, лидером рейтинга стал город Осташков в Тверской области, где средняя стоимость ночи в августе достигла около 8 тыс. рублей. На втором месте оказался Абрау-Дюрсо (7,5 тыс. рублей за ночь), а на третьем — Листвянка в Иркутской области (7,4 тыс. рублей).

Кабардинка заняла десятое место со средней стоимостью ночи в 5,7 тыс. рублей.

В топ-10 самых дорогих направлений для отдыха в августе 2024 года также вошли Зеленоградск (Калининградская область), Владивосток (Приморский край), Суздаль (Владимирская область), Выборг (Ленинградская область), Гудаута (Абхазия) и Архыз (Карачаево-Черкесия).

Напомним, что Краснодарский край лидирует по числу иностранных туристов.

Как писали Юга.ру, в Сочи в курортный сезон цены на такси выросли на 30%.

Абрау-Дюрсо Геленджик Курорты и туризм отдых Отели Пляжи Рейтинги Черное море

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