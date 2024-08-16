Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Сансет бульвар» 1950 года
22 августа в Краснодаре состоится кинопоказ и обсуждение фильма «Сансет бульвар» (18+)
Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 22 августа показ фильма «Сансет бульвар». Это ранний фильм режиссера Билли Уайлдера («В джазе только девушки»), снискавший мировую славу и множество наград (три премии «Оскар»).
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В ленте молодой сценарист Джо Гиллис безуспешно пытается найти своё место в Голливуде, но его работа остаётся невостребованной. Случайно он попадает в заброшенный с виду особняк, хозяйкой которого оказывается знаменитая в прошлом звезда немого кино Норма Десмонд.
«Это блистательная драма об одиночестве, сумасшествии от профдеформации. Это фильм о тоске и любви, о нелюбви, о соглашении предать мечту за деньги, об отказе от любви ради дружбы и сохранения чести», — рассказали организаторы.
Кинопоказ и обсуждение драмы с психологом Екатериной Шевчик пройдут на летней террасе ресторана Villa Verde по адресу улица Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Забронировать места можно по телефону +7 (989) 235-55-57.
Как писали Юга.ру, краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 17 августа показ трагикомедии «Человек — швейцарский нож». После просмотра состоится обсуждение ленты с режиссером Анастасией Радул.