Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Сансет бульвар» 1950 года

Краснодарский край

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

22 августа в Краснодаре состоится кинопоказ и обсуждение фильма «Сансет бульвар» (18+)

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 22 августа показ фильма «Сансет бульвар». Это ранний фильм режиссера Билли Уайлдера («В джазе только девушки»), снискавший мировую славу и множество наград (три премии «Оскар»).

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В ленте молодой сценарист Джо Гиллис безуспешно пытается найти своё место в Голливуде, но его работа остаётся невостребованной. Случайно он попадает в заброшенный с виду особняк, хозяйкой которого оказывается знаменитая в прошлом звезда немого кино Норма Десмонд.

«Это блистательная драма об одиночестве, сумасшествии от профдеформации. Это фильм о тоске и любви, о нелюбви, о соглашении предать мечту за деньги, об отказе от любви ради дружбы и сохранения чести», — рассказали организаторы.

Кинопоказ и обсуждение драмы с психологом Екатериной Шевчик пройдут на летней террасе ресторана Villa Verde по адресу улица Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Забронировать места можно по телефону +7 (989) 235-55-57.

Как писали Юга.ру, краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 17 августа показ трагикомедии «Человек — швейцарский нож». После просмотра состоится обсуждение ленты с режиссером Анастасией Радул.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Сансет бульвар» 1950 года
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