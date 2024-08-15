Фильмы Warner Bros. могут вернуться в Россию. Компания регистрирует логотип WB

14 августа агентство городских новостей «Москва» сообщило , что американская кинокомпания Warner Bros. Entertainment подала в Роспатент заявку на регистрацию логотипа в виде букв WB.

Согласно документу, товарный знак хотят оформить по международной классификации товаров и услуг №9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 43 и 45. Это позволяет производить и показывать фильмы, в том числе в кинотеатрах, создавать компьютерные игры, продавать одежду, игрушки и другие изделия.

Кроме того, под этим брендом можно будет заниматься рекламой, открывать рестораны и создавать социальные сети.

Напомним, в феврале 2022 года, через несколько дней после начала специальной военной операции в Украине, ведущие голливудские кинокомпании — The Walt Disney Company, Warner Bros. и Sony Pictures — приостановили выход новых фильмов в России.