Фильмы Warner Bros. могут вернуться в Россию. Компания регистрирует логотип WB
Киностудия Warner Bros. Entertainment регистрирует логотип WB в России
14 августа агентство городских новостей «Москва» сообщило, что американская кинокомпания Warner Bros. Entertainment подала в Роспатент заявку на регистрацию логотипа в виде букв WB.
«Дни частных кинотеатров сочтены»:
Согласно документу, товарный знак хотят оформить по международной классификации товаров и услуг №9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 43 и 45. Это позволяет производить и показывать фильмы, в том числе в кинотеатрах, создавать компьютерные игры, продавать одежду, игрушки и другие изделия.
Кроме того, под этим брендом можно будет заниматься рекламой, открывать рестораны и создавать социальные сети.
Напомним, в феврале 2022 года, через несколько дней после начала специальной военной операции в Украине, ведущие голливудские кинокомпании — The Walt Disney Company, Warner Bros. и Sony Pictures — приостановили выход новых фильмов в России.
Как писали Юга.ру, в амфитеатре парка «Краснодар» в августе бесплатно покажут новые фильмы и сериалы.