В очереди к Крымскому мосту скопилось более тысячи автомобилей. На пробку уйдет около двух часов
Утром 19 августа с обеих сторон Крымского моста образовались пробки. Время ожидания со стороны Керчи и Тамани — около двух часов
19 августа телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что по состоянию на 11:00 в очереди к мосту со стороны Тамани находились 620 машин. Время ожидания составляет около двух часов.
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Также в очереди со стороны Керчи находились 490 транспортных средств. Автомобилистам приходится стоять в пробке около двух часов.
По данным сервиса «Яндекс Карты», затор на трассе Новороссийск — Керчь со стороны Тамани растянулся от 134 до 141 километра трассы А-290.
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