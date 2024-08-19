В очереди к Крымскому мосту скопилось более тысячи автомобилей. На пробку уйдет около двух часов

Утром 19 августа с обеих сторон Крымского моста образовались пробки. Время ожидания со стороны Керчи и Тамани — около двух часов

19 августа телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил , что по состоянию на 11:00 в очереди к мосту со стороны Тамани находились 620 машин. Время ожидания составляет около двух часов.

Также в очереди со стороны Керчи находились 490 транспортных средств. Автомобилистам приходится стоять в пробке около двух часов.

По данным сервиса «Яндекс Карты», затор на трассе Новороссийск — Керчь со стороны Тамани растянулся от 134 до 141 километра трассы А-290.