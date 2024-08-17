«Краснодар» купил уругвайского защитника

Состав футбольного клуба «Краснодар» пополнил Джованни Алессандро Гонсалес Апуд — 29-летний уругваец, выступающий на позиции правого защитника. Контракт с игроком заключен до лета 2027 года, за «быков» новичок будет выступать под номером 20.

Предыдущим клубом Гонсалеса была испанская «Мальорка», за которую он провел 58 матчей и забил 2 мяча. До этого защитник также играл за два клуба у себя на родине — «Пеньяроль» (100 матчей, 5 голов) и «Ривер Плейт Монтевидео» (66, 3). Также на счету футболиста — 17 матчей за сборную Уругвая (0 голов), в том числе выступление на двух Кубках Америки.