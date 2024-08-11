«Краснодар» одержал первую победу в новом сезоне РПЛ. Разбор матча «быков» с ЦСКА

10 августа ФК «Краснодар» обыграл дома московский ЦСКА — игра закончилась со счетом 2:1. Команды встретились в четвертом туре РПЛ. Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает игру «быков».

Как говорилось в одной замечательной миниатюре на ТНТ — «беда не приходит одна, сейчас таких, как я, с десяток набежит». К неудачному старту в чемпионате «Краснодар» добавил беду в виде заполняющегося лазарета.

К Кокшарову и Смолову добавился основной форвард Кордоба, что в контексте инструментов создания остроты — катастрофа. А теперь у нас и минус один центральный защитник. Судя по повторам, у Кайо «кресты». Буду рад ошибиться в этом.

В такой ситуации довольно цельная и боевитая игра — хорошая реакция команды на то, что было в первых турах. Главное изменение — на скамейку сел Черников. Это благотворно сказалось на выходе из обороны (и Кастаньо, и Ленини имеют более высокую культуру паса), но при этом защита в надежности практически не утратила, за первый тайм ЦСКА не нанес ни одного удара и не подал ни одного углового.

Я не просто так сказал и про боевитость, «быки» практически не проигрывали важные дуэли и единоборства. Я вообще не могу назвать ни одного игрока, которого можно упрекнуть в недостаточной самоотдаче. Иногда это могло стать проблемой. В частности, Ленини уже на старте схватил желтую, но потом действовал весьма дисциплинированно. А Сперцян второй матч подряд ходит рядом с удалением, стык с травмой Роши — это прям между желтой и красной по характеру и интенсивности.

Но есть за что Эдика и похвалить. Он выполнил огромный объем работы и очень хорошо действовал между линиями. Когда надо было — опускался ближе в защитникам и начинал атаки, что путало полузащитников ЦСКА. И наконец-то у Сперцяна получился классный стандарт. Голевая на Тормену — это как раз правильная по траектории и силе подача в нужную зону.

Огромный объем выдал и Батчи. Он был очень хорош в своем фирменном дриблинге и здорово заполнял свободные зоны. Гол забил тоже вполне в своем стиле. Если вы наблюдаете за его игрой, то обратили внимание, что из зоны в штрафной он всегда ищет момент для обводящего удара в дальний угол. Единственное за что пожурить можно — долгие паузы после несогласия с решениями арбитра, нужно быстрее включаться в игру.

Ну и конечно добрых слов заслуживают Мозес и Виктор Са. В перерыве Круговой жаловался, что центральные защитники ЦСКА слишком часто выносят мяч. А все потому что в такую духоту вся атакующая тройка регулярно прессинговала и пятерку защитников, и даже вратаря. По крайней мере пока были силы. А Мозес еще и голевой отметился, сыграв вполне в стиле Кордобы.

Мы, конечно, ждем новичков, но пока новости трансферные идут только на выход. Эктов вон уже не просто в Нижний успел доехать, но и голевую отдал. Отчасти это означает, что по новому правому защитнику вопрос принципиально решен. Я бы не исключал и дополнительные поиски центрального защитника, если подтвердится худший диагноз по Кайо. Но возможно это будет дополнительный шанс для Арутюняна, ему тут 20 исполнилось — пора стучаться в старт.