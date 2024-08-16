Удачные замены и оборона. Как ФК «Краснодар» победил команду из Грозного

15 августа ФК «Краснодар» победил дома «Ахмат» с минимальным счетом. Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает вторую игру группового этапа Кубка России по футболу. Если вас не успела разморить краснодарская жара в обед, то первый тайм игры вполне располагал к тому, чтобы зевать и отвлекаться на телефон. Учитывая ротацию и традиционно жаркий август, феерии я и не ждал — тут все же нужно правильно распределять ресурсы. В итоге решающим фактором стало то, что Мусаев провел очень удачные замены. Ну и нельзя не отметить оборону: у «Ахмата» за всю игру один удар и один угловой, с этой точки зрения итоговая победа вполне заслужена. Но начнем с Черникова и его регресса. Раньше Саша своей самоотдачей, энергией и агрессивной подстраховкой партнеров был питбулем в команде. Сейчас, когда игра поменялась, на первый план лезут его недостатки, в первую очередь, слабая игра на мяче. А излишняя энергия снова трансформируется в брутальные отборы за гранью фола. Я могу вспомнить минимум два эпизода, за которые иной арбитр на VAR мог позвать главного к монитору.

На контрасте с Черниковым — прекрасный выход Кастаньо на замену. Он и в отборы шел, и дал разнообразие в средней линии. Не идет низом — ищет зоны за спинами защитников (и находит). Его функционал — условно между шестеркой и восьмеркой. Уверен, в воскресенье мы увидим его в старте вместе с Ленини, который имеет схожие игровые характеристики. Хочется, чтобы через Кубок набирался опыта Арутюнян. Жора как раз ближе к тому чтобы считаться заменой Алонсо, а вовсе не Коста. Бразилец скорее ближе к Тормене по своим сильным сторонам. Арутюнян же постоянно ищет варианты для передач на обострение и играет, полагаясь на интеллект. К сожалению, он недостаточно быстр и пока недостаточно силен физически, что в нашей лиге имеет решающее значение. Второй фактор можно поправить в спортзале.

Очень любопытный функционал был у Кривцова. Никита — самый креативный и быстро думающий игрок в этом «Краснодаре». Он и тонкие скидки партнерам организовывает, и зоны ищет. С Козловым у него временами получалось интересное взаимодействие. А после ухода Мозеса Никита ушел в центр атаки, где тоже был полезен — даже на втором этаже. И я не заметил у него сильной усталости: показалось, что он вполне способен играть все 90 минут с хорошим движением. Конечно, отметим дебют Хмарина. Тем более в такой дефицитной позиции, как левоногий крайний защитник. Для 17 лет — очень смело и достойно (если конечно вас зовут не Ламин Ямаль). В таких случаях надо сразу отдать пару надежных передач, что Артем и сделал. А потом уже и обострять пытался, и к атакам подключался. СНГ на трибуне наверняка порадовался. Кстати, у него вчера день рождения был. Что пожелать — мы с вами и так знаем. Здоровья.