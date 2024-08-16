В Краснодаре отменили подвоз учеников к школам. Власти предложили альтернативные маршруты

Власти Краснодара рассказали и показали, как ученики могут добраться до школ № 11, 66, 100-Ф и 102-Ф на общественном транспорте

Предыстория: в 2023 году в Краснодаре отменили автобусы для подвоза учеников в шесть школ города (№ 68, 83, 84, 99, 102, 106). На это в начале августа 2023 года обратила внимание депутат Госдумы Нина Останина и обратилась к губернатору Кубани.



В сентябре родители школьников пожаловались на нехватку мест в транспорте. Вскоре в Краснодаре прошел брифинг, где сотрудник мэрии рассказал, что подвоз учеников внутри города осуществлять не будут. По его словам, это не предусмотрено нормативными документами.



В конце сентября 2023 года родители краснодарских учеников попросили юристов вернуть школьные автобусы. Позже в «МЦУ Краснодар» рассказали, что для охвата всех школьников Прикубанского внутригородского округа создали новые маршруты № 32 и № 83, и изменили схемы движения действующих автобусных маршрутов № 38, № 56 и троллейбусного № 4.

16 августа в Краснодаре состоялась пресс-конференция по теме оптимизации школьного подвоза. Власти рассказали, как ученики школ № 11, 66, 100-Ф и 102-Ф смогут до них добраться.

Школа № 11 на улице Российской В учебное заведение можно доехать на автобусе № 36 «Центральный колхозный рынок — улица Комарова». На маршруте должны работать 18 видов транспорта.

Школа № 66 на улице Уссурийской Школьники смогут добраться на учебу на 10 маршрутах. Также с 1 сентября в городе запустят автобус № 66, который будет курсировать между улицами Московской и Петра Кононыхина.

Список маршрутов: № 36 — «ЦКР — улица Комарова». Работают 18 автобусов малого и среднего класса;

№ 42 — «ЮМР — улица Ратной Славы». Работают 28 автобусов малого и среднего класса;

№ 48 — «улица Комарова — Гидростроителей». Работают 20 автобусов малого класса;

№ 51 — «улица Трудовой Славы — Королёва». Работают 18 автобусов среднего класса;

№ 56 — «улица Екатеринодарская — Багряная». Работают 16 автобусов малого класса;

№ 58 — «КМР — поселок Березовый». Работают 26 автобусов малого и среднего класса;

№ 66 — «улица Московская — Петра Кононыхина». Будут работать 10 автобусов среднего класса;

№ 85 — «улица Калинина — Тепличная». Работают 15 автобусов малого и среднего класса;

№ 96 — «ЦКР — ГПБ». Работают 18 автобусов среднего и большого класса;

№ 146А — «улица Гаврилова — поселок Индустриальный — поселок Победитель». Работают два автобуса малого класса;

№ 170А — «улица Гаврилова — микрорайон Дивный поселка Индустриального — поселок Индустриальный». Работают 13 автобусов малого класса.

Школа № 100-Ф в поселке Плодородном Ранее дети из коттеджного поселка «Крепость» ходили в школу № 62 в поселке Индустриальном. Со 2 сентября они пойдут на занятия в учебное заведение № 100-Ф в Плодородном. Застройщик уже сделал дорогу «Крепости» до Плодородного.

Добраться до школы можно будет всего на одном маршруте — № 46, который курсирует между Центральным колхозным рынком и Плодородным. Автобус планируют продлить до конечной остановки в КП «Крепость». Сейчас застройщик устанавливает там дополнительные остановки.

Школа № 102-Ф на улице Батуринской

Новую школу № 102-Ф на улице Батуринской откроют 2 сентября. В нее перейдут дети из КП «Николино парк» и ЖК «Дыхание» — раньше их возили в учебное заведение № 62 в поселке Индустриальном. Они смогут добраться на занятия на новом автобусе № 66.



Напомним, что школьники Краснодара бесплатно получат проездной на 50 поездок в месяц в общественном транспорте.