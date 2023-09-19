В Краснодаре департамент транспорта провел брифинг на тему подвоза школьников. Собрали главное

Краснодарские чиновники рассказали о проблемах в новой системе подвоза школьников и их решении

В Краснодаре 19 сентября прошел брифинг департамента транспорта и дорожного хозяйства по итогам мониторинга школьного пассажиропотока. Юга.ру собрали основную информацию.

Что делать, если водитель автобуса нагрубил или высадил школьника? Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Виктор Балацкий рассказал, что родители школьников могут оставлять жалобы на работу транспорта на горячей линии «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта». По его словам, в случае нарушений со стороны водителей, городские власти сразу подключаются к решению проблемы. «Информация сразу попадает к нам в отдел и сразу проводится работа в этом направлении. На самом деле, нормативными документами предусмотрено, что транспортное средство обязано останавливаться на каждом остановочном пункте. С водительским составом и руководящим составом предприятия регулярно проводится работа, потому что даже сейчас бывают случаи, когда просто не остановился автобус на остановке, хотя ребенок стол и ждал. Поэтому мы проводим работу и в дальнейшем будем делать акцент на это, чтобы водители исполняли свои обязанности», — сказал Балацкий.

Пустят ли школьный автобус через коттеджный поселок «Крепость» и ЖК «Дыхание»? Несколько дней назад родители школьников из коттеджного поселка «Крепость» пожаловались в соцсетях, что дети ходят в школу через поле. По словам местных жителей, школьникам приходится перепрыгивать ямы и кучи земли. Изначально дорогу там обещал сделать застройщик, но её так и не построили.

Родители учащихся просят сделать заезд в поселок и обустроить остановку. Также властям поступают просьбы сделать дорогу в школу для детей из ЖК «Дыхание». По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрея Белугина, администрация неоднократно обращалась к застройщику, чтобы он обеспечил возможность заезда в поселок. «На сегодняшний день школьный автобус и общественный транспорт проезжает мимо поселка. Напротив коттеджного поселка оборудованы два остановочных пункта. К сожалению, застройщик так нам навстречу и не пошел. Сегодня муниципалитету зайти на территорию коттеджного поселка и выполнить мероприятия по устройству остановочных пунктов возможности нет. Поселок остается закрытым», — пояснил Белугин.

Жалобы на нехватку автобусов на маршрутах №170 и 146 По словам Белугина, на этих маршрутах работают 15 автобусов — 13 на маршруте №146 и два на маршруте №170. «Неоднократно проводились мероприятия по увеличению количества транспорта, изменению интервалов движения. К сожалению, та дорожная обстановка, которая есть, по улице Дорожной это направление, скажем, с Индустриального, к сожалению, ситуацию никоем образом не меняет. Я надеюсь, что она уровняется, когда мы полностью проведем реконструкцию и улицы Кирилла Россинского, и Краеведа Соловьева», — сказал директор дептранса. Виктор Балацкий сказал, что на тех участках проводился мониторинг пропускной способности и добавляли автобусы в часы пик. Но, по его словам, это приводило к пробкам и не улучшало ситуацию. «Соответственно, что 13, что 15, что 17 машин — также стоят в пробке. То есть вывезти людей в назначенное время не представляется возможным. Также прорабатывался момент с ЖК «Дыхание». Мы хотели продлить маршрут со стороны улицы Кирилла Россинского, чтобы он забирал с «Дыхания» и с «Крепости». Прорабатывался вопрос с застройщиком, чтоб сделали там улично-дорожную сеть, остановки и конечное разворотное кольцо, для того, чтобы с другой стороны пустили транспорт и разгрузили тех людей, которые живут в ЖК «Краснодарский», «Дыхание»и «Крепость». Чтобы они не с Индустриального ждали автобус, а с Кирилла Россинского. Мы ждем от застройщика, чтобы они сделали», — рассказал заместитель директора дептранса Балацкий.

Пробки около школ из-за машин родителей Белугин отметил, что нормативами при строительстве школ не предусмотрена парковка. Поэтому он посоветовал родителям соблюдать правила дорожного движения и не парковаться там, где это не положено. «Дети должны пешком спокойно с родителями проходить. А водителям только лишь посоветовать соблюдать правила ПДД. Видели, как у нас многие ставят машины поперек и в заездных карманах остановочных. Это уже говорит именно о культуре вождения», — добавил Белугин.

Актуальное расписание По словам Андрея Белугина, в период с 2020 по 2023 год на остановках установили более 300 табло с расписанием. Также он добавил, то на тех остановках, где проводили оптимизацию школьного подвоза, установили 21 табло с расписанием. Директор дептранса отметил, что эта работа продолжается. Также Виктор Балацкий добавил, что в левом нижнем углу на лобовых стеклах автобусов установлены таблички с маршрутами. Он посоветовал обращать внимание на них.

Сколько в городе школьных автобусов и возможен ли подвоз учеников внутри города? По словам Андрея Белугина, в Краснодаре используется 239 школьных автобусов вместо 299. Также он отметил, что подвоз школьников внутри города осуществлять не будут. По его словам, это не предусмотрено нормативными документами.