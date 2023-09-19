В Краснодаре департамент транспорта провел брифинг на тему подвоза школьников. Собрали главное
Краснодарские чиновники рассказали о проблемах в новой системе подвоза школьников и их решении
В Краснодаре 19 сентября прошел брифинг департамента транспорта и дорожного хозяйства по итогам мониторинга школьного пассажиропотока. Юга.ру собрали основную информацию.
Что делать, если водитель автобуса нагрубил или высадил школьника?
Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Виктор Балацкий рассказал, что родители школьников могут оставлять жалобы на работу транспорта на горячей линии «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта». По его словам, в случае нарушений со стороны водителей, городские власти сразу подключаются к решению проблемы.
«Информация сразу попадает к нам в отдел и сразу проводится работа в этом направлении. На самом деле, нормативными документами предусмотрено, что транспортное средство обязано останавливаться на каждом остановочном пункте. С водительским составом и руководящим составом предприятия регулярно проводится работа, потому что даже сейчас бывают случаи, когда просто не остановился автобус на остановке, хотя ребенок стол и ждал. Поэтому мы проводим работу и в дальнейшем будем делать акцент на это, чтобы водители исполняли свои обязанности», — сказал Балацкий.
Пустят ли школьный автобус через коттеджный поселок «Крепость» и ЖК «Дыхание»?
Несколько дней назад родители школьников из коттеджного поселка «Крепость» пожаловались в соцсетях, что дети ходят в школу через поле. По словам местных жителей, школьникам приходится перепрыгивать ямы и кучи земли. Изначально дорогу там обещал сделать застройщик, но её так и не построили.
Родители учащихся просят сделать заезд в поселок и обустроить остановку. Также властям поступают просьбы сделать дорогу в школу для детей из ЖК «Дыхание». По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрея Белугина, администрация неоднократно обращалась к застройщику, чтобы он обеспечил возможность заезда в поселок.
«На сегодняшний день школьный автобус и общественный транспорт проезжает мимо поселка. Напротив коттеджного поселка оборудованы два остановочных пункта. К сожалению, застройщик так нам навстречу и не пошел. Сегодня муниципалитету зайти на территорию коттеджного поселка и выполнить мероприятия по устройству остановочных пунктов возможности нет. Поселок остается закрытым», — пояснил Белугин.
Жалобы на нехватку автобусов на маршрутах №170 и 146
По словам Белугина, на этих маршрутах работают 15 автобусов — 13 на маршруте №146 и два на маршруте №170.
«Неоднократно проводились мероприятия по увеличению количества транспорта, изменению интервалов движения. К сожалению, та дорожная обстановка, которая есть, по улице Дорожной это направление, скажем, с Индустриального, к сожалению, ситуацию никоем образом не меняет. Я надеюсь, что она уровняется, когда мы полностью проведем реконструкцию и улицы Кирилла Россинского, и Краеведа Соловьева», — сказал директор дептранса.
Виктор Балацкий сказал, что на тех участках проводился мониторинг пропускной способности и добавляли автобусы в часы пик. Но, по его словам, это приводило к пробкам и не улучшало ситуацию.
«Соответственно, что 13, что 15, что 17 машин — также стоят в пробке. То есть вывезти людей в назначенное время не представляется возможным. Также прорабатывался момент с ЖК «Дыхание». Мы хотели продлить маршрут со стороны улицы Кирилла Россинского, чтобы он забирал с «Дыхания» и с «Крепости». Прорабатывался вопрос с застройщиком, чтоб сделали там улично-дорожную сеть, остановки и конечное разворотное кольцо, для того, чтобы с другой стороны пустили транспорт и разгрузили тех людей, которые живут в ЖК «Краснодарский», «Дыхание»и «Крепость». Чтобы они не с Индустриального ждали автобус, а с Кирилла Россинского. Мы ждем от застройщика, чтобы они сделали», — рассказал заместитель директора дептранса Балацкий.
Пробки около школ из-за машин родителей
Белугин отметил, что нормативами при строительстве школ не предусмотрена парковка. Поэтому он посоветовал родителям соблюдать правила дорожного движения и не парковаться там, где это не положено.
«Дети должны пешком спокойно с родителями проходить. А водителям только лишь посоветовать соблюдать правила ПДД. Видели, как у нас многие ставят машины поперек и в заездных карманах остановочных. Это уже говорит именно о культуре вождения», — добавил Белугин.
Актуальное расписание
По словам Андрея Белугина, в период с 2020 по 2023 год на остановках установили более 300 табло с расписанием. Также он добавил, то на тех остановках, где проводили оптимизацию школьного подвоза, установили 21 табло с расписанием. Директор дептранса отметил, что эта работа продолжается.
Также Виктор Балацкий добавил, что в левом нижнем углу на лобовых стеклах автобусов установлены таблички с маршрутами. Он посоветовал обращать внимание на них.
Сколько в городе школьных автобусов и возможен ли подвоз учеников внутри города?
По словам Андрея Белугина, в Краснодаре используется 239 школьных автобусов вместо 299. Также он отметил, что подвоз школьников внутри города осуществлять не будут. По его словам, это не предусмотрено нормативными документами.
Как писали Юга.ру, на брифинге также обсуждали ситуацию со светофором на улице Лаперуза и механизм работы школьных проездных билетов.