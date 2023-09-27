Родители краснодарских школьников попросили юристов помочь вернуть школьные автобусы
Юристы из Краснодара обратились к Володину и Минтрансу, чтобы они пересмотрели законодательство и вернули школьные автобусы для городских учеников
Краснодарские юристы обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину, в министерства транспорта и просвещения. Они попросили измененить федеральное законодательство и вернуть городские школьные автобусы. Об этом редакции Юга.ру сообщила представитель юридической фирмы ООО «Векави Групп».
Как рассказали в компании, обращения в федеральные органы юристы направили по просьбе родителей краснодарских школьников. По словам юриста, в течение нескольких месяцев горожане писали в различные госструктуры. Там им ответили, что закона, предусматривающего подвоз в черте города, нет.
По данным «Векави Групп», на начало 2022 года в Краснодарском крае было зарегистрировано 1,9 млн автомобилей или 354 на тысячу населения. Согласно исследованию «Автостат Инфо», по этому показателю Кубань занимает второе место, уступая Москве. Юристы отмечают, что в таких условиях городские школьники больше подвержены опасности, чем сельские.
«Мы полагаем, что необходимо дополнительно проработать вопрос об обязательности организации подвоза школьников к образовательным учреждениям школьными автобусами, критерии организации подвоза школьников в условиях городских агломераций при значительном удалении образовательной организации от места проживания школьников», — сказано в обращении юридической фирмы к федеральным властям.
Как писали Юга.ру, краснодарцы создали петицию, в которой просят вернуть школьные автобусы. Автор публикации пишет, что детям приходится ездить в забитом транспорте. Некоторые школьники опаздывают на уроки и даже получают травмы.
Ранее на брифинге по итогам мониторинга школьного пассажиропотока директор городского дептранса Андрей Белугин говорил, что подвоз школьников в черте города не предусмотрен нормативными документами. Также он отметил, что для пригородных учеников используется 239 автобусов вместо 299.