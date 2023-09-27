Родители краснодарских школьников попросили юристов помочь вернуть школьные автобусы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Юристы из Краснодара обратились к Володину и Минтрансу, чтобы они пересмотрели законодательство и вернули школьные автобусы для городских учеников

Краснодарские юристы обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину, в министерства транспорта и просвещения. Они попросили измененить федеральное законодательство и вернуть городские школьные автобусы. Об этом редакции Юга.ру сообщила представитель юридической фирмы ООО «Векави Групп».

Как рассказали в компании, обращения в федеральные органы юристы направили по просьбе родителей краснодарских школьников. По словам юриста, в течение нескольких месяцев горожане писали в различные госструктуры. Там им ответили, что закона, предусматривающего подвоз в черте города, нет.

По данным «Векави Групп», на начало 2022 года в Краснодарском крае было зарегистрировано 1,9 млн автомобилей или 354 на тысячу населения. Согласно исследованию «Автостат Инфо», по этому показателю Кубань занимает второе место, уступая Москве. Юристы отмечают, что в таких условиях городские школьники больше подвержены опасности, чем сельские.

Читайте также:

«Мы полагаем, что необходимо дополнительно проработать вопрос об обязательности организации подвоза школьников к образовательным учреждениям школьными автобусами, критерии организации подвоза школьников в условиях городских агломераций при значительном удалении образовательной организации от места проживания школьников», — сказано в обращении юридической фирмы к федеральным властям.

Как писали Юга.ру, краснодарцы создали петицию, в которой просят вернуть школьные автобусы. Автор публикации пишет, что детям приходится ездить в забитом транспорте. Некоторые школьники опаздывают на уроки и даже получают травмы. 

Ранее на брифинге по итогам мониторинга школьного пассажиропотока директор городского дептранса Андрей Белугин говорил, что подвоз школьников в черте города не предусмотрен нормативными документами. Также он отметил, что для пригородных учеников используется 239 автобусов вместо 299. 

Госдума РФ Законодательство Краснодар Транспорт Школа Школьники

Новости

Родители краснодарских школьников попросили юристов помочь вернуть школьные автобусы
Мэр Краснодара считает, что в городе живут 1,6 млн человек
СМИ сообщили о задержании главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю
В Краснодаре на улице Конгрессной тушат крупный пожар в поле
Первые безвизовые туристы из Ирана завершили тур по Северному Кавказу
В сочинском природном заповеднике введут ограничения на нескольких маршрутах

Лента новостей

В центре Краснодара открыли кинотеатр с окнами, граффити, лежачими креслами и заказом еды. Репортаж
25 сентября, 14:50
В центре Краснодара открыли кинотеатр с окнами, граффити, лежачими креслами и заказом еды. Репортаж
В начале октября Адыгея отметит День республики
Вчера, 18:38
В начале октября Адыгея отметит День республики
Праздник будет длиться четыре дня, главные мероприятия пройдут в Майкопе
Двухлетнюю Настю Драгун удочерили, ей нужно дорогостоящее лечение
Вчера, 14:11
Двухлетнюю Настю Драгун удочерили, ей нужно дорогостоящее лечение
Маленькой краснодарке нужна ваша помощь

Реклама на сайте