Родители краснодарских школьников попросили юристов помочь вернуть школьные автобусы

Юристы из Краснодара обратились к Володину и Минтрансу, чтобы они пересмотрели законодательство и вернули школьные автобусы для городских учеников

Краснодарские юристы обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину, в министерства транспорта и просвещения. Они попросили измененить федеральное законодательство и вернуть городские школьные автобусы. Об этом редакции Юга.ру сообщила представитель юридической фирмы ООО «Векави Групп».

Как рассказали в компании, обращения в федеральные органы юристы направили по просьбе родителей краснодарских школьников. По словам юриста, в течение нескольких месяцев горожане писали в различные госструктуры. Там им ответили, что закона, предусматривающего подвоз в черте города, нет.

По данным «Векави Групп», на начало 2022 года в Краснодарском крае было зарегистрировано 1,9 млн автомобилей или 354 на тысячу населения. Согласно исследованию «Автостат Инфо», по этому показателю Кубань занимает второе место, уступая Москве. Юристы отмечают, что в таких условиях городские школьники больше подвержены опасности, чем сельские.