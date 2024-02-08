Краснодарцы проверяют остановки пригородных школьных автобусов по онлайн-камерам 400 раз в день

Краснодарский край

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  • СНТ Градостроитель — Школа 76 2 © Скриншот сайта мама-рядом.рф https://мама-рядом.рф/
    СНТ Градостроитель — Школа 76 2 © Скриншот сайта мама-рядом.рф https://мама-рядом.рф/

Власти Краснодара рассказали о новом цифровом проекте «Мама рядом»

Цифровой проект «Мама рядом» стартовал в октябре 2023 года на пересечении улиц Абрикосовой и Геофизиков рядом с НСТ «Речник» в станице Елизаветинской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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На официальном сайте проекта родители могут в онлайн- режиме наблюдать отправку и возвращение детей из школы.

«Ежедневно мы отмечаем порядка 400 обращений к сервису, что позволяет уже сейчас говорить о повышении общественной безопасности за счет вовлечения граждан. Имеются в виду многократные в течение дня просмотры потокового видео с камер, задействованных в проекте», — рассказал начальник управления информационно-коммуникационных технологий и связи Валерий Лысенко.

На данный момент пилотный проект действует на пяти остановках школьных автобусов: в НСТ «Речник», «Градостроитель», «Стекольщик», «Экспресс» и «Фруктовый». Под наблюдением также находятся скверы в хуторе Ленина, сквер работников ЖКХ и ТЭК им. Суслова, сквер «Изумрудный» и Николаевский бульвар.

В октябре 2023 года мэр Краснодара Евгений Наумов предложил масштабировать проект до пригородных конечных остановок общественного транспорта.

Власти заявляют, что проект «Мама рядом» не обрабатывает биометрические данные и не распознаёт лица. Камеры отдалены от остановок, поэтому дети на видео отображаются силуэтами.

Также проект призван предупреждать вандализм на остановках и детских площадках и помогать отслеживать график движения общественного транспорта.

Как писали ранее Юга.ру, в конце сентября 2023 года родители краснодарских учеников обратились к юристам с просьбой вернуть школьные автобусы.

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