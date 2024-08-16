В Краснодарском крае картофель подорожал на 113%. Что ещё стало дороже
Эксперты зафиксировали в августе рост цен на многие продукты
15 августа департамент потребительской сферы Краснодарского края сообщил, что в регионе зафиксировали рост цен на многие продукты питания. Так, сметана 20% жирности подорожала на 3-9%, картофель — на 113%, капуста — на 65,8%, морковь — на 48,6%, репчатый лук — на 30%.
Читайте также:
При этом аналитики отметили снижение цен на куриные яйца от 5,3% до 11,8%. По словам экспертов, колебания стоимости связаны с автоматической уценкой из-за превышения товарного запаса, ценовыми акциями и их отменой.
Как писали Юга.ру, в Сочи в курортный сезон цены на такси выросли на 30%.
Вчера, 10:37Бабочки предсказывают глобальное потепление, а советским архитектором восхищается Париж
В Сочи показали необычное научное кино
13 августа, 14:51Согласование графиков и найма сотрудников
Вице-президент «Ростелекома» признался, какие из своих задач он доверил бы искусственному интеллекту