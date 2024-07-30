В Сочи в курортный сезон цены на такси выросли на 30%

30 июля представитель общественного совета по развитию такси в Сочи и Краснодарском крае Антон Цыбульников сообщил «РБК Краснодар» о повышении цен на услугу. На курорте летом 2024 года они выросли на 30% по сравнению с аналогичными периодом прошлого года. Относительно несезона стоимость такси в Сочи может вырастать в 3-4 раза.

По словам специалиста, в городах Черноморского побережья спрос на такси в пик жары стабильно высокий. Это связано с притоком населения на курорты Кубани в период отпусков. Особой популярностью пользуются тарифы «Бизнес» и «Комфорт плюс».



При этом предложений значительно меньше. Как заявил Антон Цыбульников, нехватка водителей такси ощущается с 11:00 до 17:00.

«Здесь очень много причин. По нормам нового закона о такси самозанятые, имеющие регистрацию в другом регионе, не могут оформить разрешение на работу в такси в Краснодарском крае, и, соответственно, не могут легально работать в такси в нашем регионе. Также серьезный фактор — это скорость оформления разрешения на работу в такси в Краснодарском крае», — пояснил он.



Цыбульников рассказал, что в марте 2024 года Минтранс Кубани выдавал разрешения на работу в такси за пару дней. А с 1 мая эта процедура стала занимать около месяца. Также эксперт связал нехватку водителей со сложностями оформления страховки:



«Некоторые страховые компании не дают ОСАГО, когда нет лицензии, а министерство транспорта не дает лицензию, когда нет ОСАГО под такси. Получается замкнутый круг. Также стоимость этого ОСАГО зачастую доходит до 80-90 тыс. рублей».