Билеты на плацкарт в России в 2024 году подорожали на 23%

В России проезд в плацкарте за первое полугодие 2024 года подорожал почти на четверть

5 августа «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата сообщили , что в России средняя стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования по итогам первого полугодия 2024 года составила 287 рублей за 100 километров пути. Это на 23% больше, чем в аналогичный период 2023-го.

Стоимость поездки в плацкарте фирменного поезда за то же время составила 401 рубля (+17%). Проезд в купе нефирменного поезда вырос на 15% — до 438 рублей, в фирменном поезде увеличился на 16% — до 595 рублей.

Эксперты отмечают, данные Росстата близки к показателям по изменению стоимости железнодорожных билетов. Они считают, что на рост цен влияет высокий спрос на внутренний туризм в этом году.