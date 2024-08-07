Билеты на плацкарт в России в 2024 году подорожали на 23%

Вся Россия

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  • © Фото Александра Попова, unsplash.com
    © Фото Александра Попова, unsplash.com

В России проезд в плацкарте за первое полугодие 2024 года подорожал почти на четверть

5 августа «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата сообщили, что в России средняя стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования по итогам первого полугодия 2024 года составила 287 рублей за 100 километров пути. Это на 23% больше, чем в аналогичный период 2023-го.

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Стоимость поездки в плацкарте фирменного поезда за то же время составила 401 рубля (+17%). Проезд в купе нефирменного поезда вырос на 15% — до 438 рублей, в фирменном поезде увеличился на 16% — до 595 рублей.

Эксперты отмечают, данные Росстата близки к показателям по изменению стоимости железнодорожных билетов. Они считают, что на рост цен влияет высокий спрос на внутренний туризм в этом году. 

Как писали Юга.ру, в Сочи планируют построить железную дорогу Адлер — Кисловодск. Она учтена в генплане курорта, однако сроки ее реализации еще не определили.

Деньги Курорты и туризм РЖД

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