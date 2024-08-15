Душа, характер, эмоции. В Краснодаре пройдет фотовыставка «Персона»

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 24 августа открытие выставки «Персона». В экспозицию вошли работы десяти авторов, членов Союза фотохудожников России.

«Название выставки отражает её основную идею: показать человека в его истинной сущности. Портреты здесь — это не просто внешность, но и раскрытие души, характера, глубинных эмоций. Каждый снимок задаёт важные вопросы о жизни, месте человека в обществе, его роли в истории и личных убеждениях», — рассказали организаторы.