Душа, характер, эмоции. В Краснодаре пройдет фотовыставка «Персона»

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова
    © Фото Антона Быкова

В экспозицию вошли работы членов Союза фотохудожников России (12+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 24 августа открытие выставки «Персона». В экспозицию вошли работы десяти авторов, членов Союза фотохудожников России.

«Название выставки отражает её основную идею: показать человека в его истинной сущности. Портреты здесь — это не просто внешность, но и раскрытие души, характера, глубинных эмоций. Каждый снимок задаёт важные вопросы о жизни, месте человека в обществе, его роли в истории и личных убеждениях», — рассказали организаторы.

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Выставка будет работать до 8 сентября по адресу улица Фрунзе, 37 (галерея «Особняк»)

Как писали Юга.ру, краснодарский детский книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 18 августа занятие по вышиванию. Участники смогут в ковровой технике создать персонажей аниме режиссера Хаяо Миядзаки в виде броши, брелка или подставки под горячее.

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