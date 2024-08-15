Душа, характер, эмоции. В Краснодаре пройдет фотовыставка «Персона»
В экспозицию вошли работы членов Союза фотохудожников России (12+)
Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 24 августа открытие выставки «Персона». В экспозицию вошли работы десяти авторов, членов Союза фотохудожников России.
«Название выставки отражает её основную идею: показать человека в его истинной сущности. Портреты здесь — это не просто внешность, но и раскрытие души, характера, глубинных эмоций. Каждый снимок задаёт важные вопросы о жизни, месте человека в обществе, его роли в истории и личных убеждениях», — рассказали организаторы.
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Выставка будет работать до 8 сентября по адресу улица Фрунзе, 37 (галерея «Особняк»)
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