Краснодарцев научат вышивать в ковровой технике

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

18 августа детский книжный магазин «Бабушка-ракета» проведет занятие по вышиванию (6+)

Краснодарский детский книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 18 августа занятие по вышиванию. Участники смогут в ковровой технике создать персонажей аниме режиссера Хаяо Миядзаки в виде броши, брелка или подставки под горячее.

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Вышивка ковровой или пробивной иглой — вид рукоделия, который позволяет создавать изображения, состоящие из рядов выпуклых петелек. В этой технике можно делать картины, панно, украшать такой вышивкой сумки, шарфы и другие аксессуары, а также одежду.

Начало в 13:00 по адресу улица Коммунаров, 58Г. Стоимость участия 950 рублей. Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону +7 (918) 696-60-06.

Как писали Юга.ру, краснодарский антикнижный клуб проведет 29 августа и 1 сентября встречи, на которых соберет деньги и книги в поддержку магазина «Чарли».

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