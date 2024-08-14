Краснодарцев научат вышивать в ковровой технике

Краснодарский детский книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 18 августа занятие по вышиванию. Участники смогут в ковровой технике создать персонажей аниме режиссера Хаяо Миядзаки в виде броши, брелка или подставки под горячее.

Вышивка ковровой или пробивной иглой — вид рукоделия, который позволяет создавать изображения, состоящие из рядов выпуклых петелек. В этой технике можно делать картины, панно, украшать такой вышивкой сумки, шарфы и другие аксессуары, а также одежду.

Начало в 13:00 по адресу улица Коммунаров, 58Г. Стоимость участия 950 рублей. Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону +7 (918) 696-60-06.