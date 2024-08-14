Исповедь хулигана. В Краснодаре пройдет лекция о Сергее Есенине
В Краснодаре 16 августа пройдет лекция, посвященная жизни и творчеству Сергея Есенина (16+)
Краснодарский образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 16 августа лекцию «Сергей Есенин: исповедь хулигана». Встречу проведет филолог Анастасия Чернова.
Программа:
- Деревенский парень — так его представляли при знакомстве. Но что, если это был всего лишь сценический образ поэта?
- Какие мифы о себе распространял Сергей Есенин и для чего?
- Как он стал скандалистом и ревностным завистником до чужого успеха?
- Почему душа его — черная бездна, которую так никто и не смог спасти?
Лекция пройдет в 19:00 в центре событий «Пятница» по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.
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