Исповедь хулигана. В Краснодаре пройдет лекция о Сергее Есенине

В Краснодаре 16 августа пройдет лекция, посвященная жизни и творчеству Сергея Есенина (16+)

Программа:

Деревенский парень — так его представляли при знакомстве. Но что, если это был всего лишь сценический образ поэта?

Какие мифы о себе распространял Сергей Есенин и для чего?

Как он стал скандалистом и ревностным завистником до чужого успеха?

Почему душа его — черная бездна, которую так никто и не смог спасти?

Лекция пройдет в 19:00 в центре событий «Пятница» по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.