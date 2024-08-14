Исповедь хулигана. В Краснодаре пройдет лекция о Сергее Есенине

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 16 августа пройдет лекция, посвященная жизни и творчеству Сергея Есенина (16+)

Краснодарский образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 16 августа лекцию «Сергей Есенин: исповедь хулигана». Встречу проведет филолог Анастасия Чернова.

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Программа:

  • Деревенский парень — так его представляли при знакомстве. Но что, если это был всего лишь сценический образ поэта?
  • Какие мифы о себе распространял Сергей Есенин и для чего?
  • Как он стал скандалистом и ревностным завистником до чужого успеха?
  • Почему душа его — черная бездна, которую так никто и не смог спасти?

Лекция пройдет в 19:00 в центре событий «Пятница» по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей. 

Как писали Юга.ру, краснодарский проект Mustread анонсировал на 17 августа встречу «Между строк: Иосиф Бродский». Режиссер-постановщик и керамист Алексей Смирнов прочитает произведения известного автора.

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Исповедь хулигана. В Краснодаре пройдет лекция о Сергее Есенине
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