В Краснодаре состоится концерт пианиста-минималиста Ильи Бешевли

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Илья Бешевли исполнит свои лучшие сочинения для фортепиано и расскажет об их создании (6+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 1 ноября сольный концерт пианиста Ильи Бешевли. Музыкант исполнит свои лучшие произведения для фортепиано и расскажет, что стояло за их созданием.

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«Это будет не просто концерт, а путешествие в мир музыки, где каждый аккорд и каждая нота обретут новое значение через личные переживания и размышления исполнителя», — рассказали организаторы.

Начало концерта в 19:00 по адресу улица Красная, 15.

Композитор Илья Бешевли работает в жанрах минимализм, неоромантизм и неоклассика. Он выступает в разных уголках России и странах СНГ, выпустил шесть альбомов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 25 августа состоится культурно-гастрономический вечер «Рок жив». Его посвятят Элвису Пресли, Фредди Меркьюри и Виктору Цою.

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