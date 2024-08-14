Секс, наркотики, рок-н-ролл. В Краснодаре на антистендапе «Рок жив» обсудят биографии звезд

Краснодарский край

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  • © Фото pvproductions, Freepik.com
    © Фото pvproductions, Freepik.com

В Краснодаре 25 августа состоится культурно-гастрономический вечер «Рок жив». Его посвятят Элвису Пресли, Фредди Меркьюри и Виктору Цою (18+)

Проект «Сквозь замочную скважину» анонсировал на 25 августа вечер стендапа «Рок жив». Ведущие — филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко — расскажут реальные истории из жизни выдающихся личностей и разберут их с точки зрения психологии.

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Программа:

  • Как долго правят короли рока?
  • Какую роль в жизни каждого музыканта играет допинг, и почему он неизбежен?
  • Какую жертву приносят рок-богам во имя славы, и стоит ли оно того?
  • Можно ли из своего ребёнка вырастить легенду?
  • Как Элвис Пресли стал легендой, Фредди Меркьюри — королем сцены, а Виктор Цой — идолом? Что между ними общего и различного?
  • О чем их музыка, и почему она вечна?

Вечеринка пройдет в баре The Rock Bar по адресу улица Горького, 104. Начало в 19:00. Стоимость участия 2000 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в последние дни августа пройдет фестиваль локальных брендов.

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Секс, наркотики, рок-н-ролл. В Краснодаре на антистендапе «Рок жив» обсудят биографии звезд
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