Секс, наркотики, рок-н-ролл. В Краснодаре на антистендапе «Рок жив» обсудят биографии звезд

В Краснодаре 25 августа состоится культурно-гастрономический вечер «Рок жив». Его посвятят Элвису Пресли, Фредди Меркьюри и Виктору Цою (18+)

Проект «Сквозь замочную скважину» анонсировал на 25 августа вечер стендапа «Рок жив». Ведущие — филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко — расскажут реальные истории из жизни выдающихся личностей и разберут их с точки зрения психологии.

Читайте также: Краснодарцев приглашают послушать поэзию Бродского

Программа: Как долго правят короли рока?

Какую роль в жизни каждого музыканта играет допинг, и почему он неизбежен?

Какую жертву приносят рок-богам во имя славы, и стоит ли оно того?

Можно ли из своего ребёнка вырастить легенду?

Как Элвис Пресли стал легендой, Фредди Меркьюри — королем сцены, а Виктор Цой — идолом? Что между ними общего и различного?

О чем их музыка, и почему она вечна? Вечеринка пройдет в баре The Rock Bar по адресу улица Горького, 104. Начало в 19:00. Стоимость участия 2000 рублей.