В Сочи пройдет фестиваль камерной и барочной музыки

В Сочи на протяжении пяти дней можно послушать шедевры классической музыки (6+)

13 августа администрация Сочи сообщила, что на курорте пройдет фестиваль камерной и барочной музыки. 15 августа зрителям представят программу «Его величество орган». Прозвучат шедевры музыки от эпохи барокко до наших дней. Специальными гостями станут заслуженные артисты Абхазии Лука Гаделия и Кристина Эшба.

16 августа пройдет музыкальный вечер «Лучшие оперные арии барокко» в исполнении Елены Купатадзе и солистов Камерной филармонии Сочи. 17 августа состоится премьера программы «Музыка радости, музыка печали». Дмитрий Притула, Тамара Ломджария и Григорий Середин исполнят вокальные и инструментальные произведения XVI–XVIII веков. Завершится фестиваль 18 августа программой «Королева скрипка». Прозвучат шедевры скрипичной музыки Баха, Вивальди, Корелли. Специальными гостями станут Анастасия Тимошенко и Милана Цедрик. Начало всех концертов в 20:00. Фестиваль пройдет в «Зале под чайкой» Сочинского морвокзала.