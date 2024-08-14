В Сочи пройдет фестиваль камерной и барочной музыки

Краснодарский край

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  • © Фото Victoria Balabanova, freepik.com
    © Фото Victoria Balabanova, freepik.com

В Сочи на протяжении пяти дней можно послушать шедевры классической музыки (6+)

13 августа администрация Сочи сообщила, что на курорте пройдет фестиваль камерной и барочной музыки.

15 августа зрителям представят программу «Его величество орган». Прозвучат шедевры музыки от эпохи барокко до наших дней. Специальными гостями станут заслуженные артисты Абхазии Лука Гаделия и Кристина Эшба.

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16 августа пройдет музыкальный вечер «Лучшие оперные арии барокко» в исполнении Елены Купатадзе и солистов Камерной филармонии Сочи. 

17 августа состоится премьера программы «Музыка радости, музыка печали». Дмитрий Притула, Тамара Ломджария и Григорий Середин исполнят вокальные и инструментальные произведения XVI–XVIII веков.

Завершится фестиваль 18 августа программой «Королева скрипка». Прозвучат шедевры скрипичной музыки Баха, Вивальди, Корелли. Специальными гостями станут Анастасия Тимошенко и Милана Цедрик.

Начало всех концертов в 20:00. Фестиваль пройдет в «Зале под чайкой» Сочинского морвокзала.

Как писали Юга.ру, на городском пляже Туапсе 18 августа пройдет фестиваль для любителей сапсерфинга.

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В Сочи пройдет фестиваль камерной и барочной музыки
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