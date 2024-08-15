В очереди к Крымскому мосту скопились более 1 тыс. машин
Время ожидания с обеих сторон Крымского моста составляет около двух часов
15 августа телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что по состоянию на 11:00 в очереди к мосту со стороны Тамани находились 490 автомобилей. Время ожидания составляет около двух часов.
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Отмечается, что в очереди со стороны Керчи находились 605 машин. Автомобилистам приходится стоять в пробке около двух часов.
По данным сервиса «Яндекс Карты», затор на трассе Новороссийск — Керчь со стороны Тамани растянулся от 136 до 141 километра трассы А-290.
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