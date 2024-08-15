В очереди к Крымскому мосту скопились более 1 тыс. машин

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Время ожидания с обеих сторон Крымского моста составляет около двух часов

15 августа телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что по состоянию на 11:00 в очереди к мосту со стороны Тамани находились 490 автомобилей. Время ожидания составляет около двух часов.

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Отмечается, что в очереди со стороны Керчи находились 605 машин. Автомобилистам приходится стоять в пробке около двух часов.

По данным сервиса «Яндекс Карты», затор на трассе Новороссийск — Керчь со стороны Тамани растянулся от 136 до 141 километра трассы А-290.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Напомним, что новая дорога, по словам губернатора Кубани, сократит путь от Краснодара до Крымского моста до двух часов.

Как писали Юга.ру, строительство трассы Джубга — Сочи оценили в 1,4 трлн рублей. Объект планируют достроить к концу 2029 года.

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В очереди к Крымскому мосту скопились более 1 тыс. машин
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