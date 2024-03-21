Строительство трассы Джубга — Сочи оценили в 1,4 трлн рублей
Власти рассказали о бюджете строительства скоростной дороги Джубга — Сочи
Строительство скоростной трассы Джубга — Сочи предварительно оценили в 1,4 трлн рублей. Из них около 600 млрд рублей планируют привлечь из внебюджетных источников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью вице-премьера России Марата Хуснуллина газете «Ведомости».
«Джубга — Сочи обойдется примерно в 1,4 трлн рублей, около 600 млрд рублей из которых будут взяты из внебюджетных источников. Проект технически очень сложный, мы просим для него возможность использовать средства фонда национального благосостояния — на возвратной основе, конечно. Под 3% годовых на 15 лет», — рассказал Хуснуллин.
По его словам, окончательную трассировку и стоимость проекта определят в ближайшее время:
«Помимо этого в 2024 году построим полноценную скоростную дорогу от Краснодара через Темрюк до Крымского моста. Затем у нас есть так называемое Азовское кольцо — более 2 тыс. км по периметру моря через Крым, Таганрог и Краснодарский край».
Напомним, что строительство трассы Джубга — Сочи планируют завершить к концу 2029 года. К концу 2027 года будет благоустроен обход Адлера, а в 2028 году — обход Туапсе.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Сочи на участке строительства обхода Адлера начали буровые работы.