Строительство трассы Джубга — Сочи оценили в 1,4 трлн рублей

«Джубга — Сочи обойдется примерно в 1,4 трлн рублей, около 600 млрд рублей из которых будут взяты из внебюджетных источников. Проект технически очень сложный, мы просим для него возможность использовать средства фонда национального благосостояния — на возвратной основе, конечно. Под 3% годовых на 15 лет», — рассказал Хуснуллин.



По его словам, окончательную трассировку и стоимость проекта определят в ближайшее время:



«Помимо этого в 2024 году построим полноценную скоростную дорогу от Краснодара через Темрюк до Крымского моста. Затем у нас есть так называемое Азовское кольцо — более 2 тыс. км по периметру моря через Крым, Таганрог и Краснодарский край».



Напомним, что строительство трассы Джубга — Сочи планируют завершить к концу 2029 года. К концу 2027 года будет благоустроен обход Адлера, а в 2028 году — обход Туапсе.