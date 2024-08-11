Морской заплыв, соревнования по сапсерфингу, фитнес-челлендж. В Туапсе пройдет фестиваль «НаВОЛНЕние»

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

На городском пляже Туапсе 18 августа пройдет фестиваль для любителей сапсерфинга (12+)

Администрация Туапсе анонсировала на 18 августа фестиваль «НаВОЛНЕние». Пройдут морской заплыв, соревнования по сапсерфингу, праздник красок, кубок и первенство по фитнес-челленджу (упражнения на тренажерах). Также запланирован концерт.

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Мероприятие пройдет на городском пляже в месте слияния реки Туапсе и Черного моря. «НаВОЛНЕние» продлится с 08:00 до 20:00.

На морской заплыв и соревнования по сапсерфингу необходима предварительная регистрация. Участвовать могут спортсмены старше 10 лет. При себе нужно иметь медицинскую справку с допуском и страховку.

Как писали Юга.ру, на всесезонном курорте «Эльбрус» 25 августа состоится экологический музыкальный фестиваль-субботник «Чистая гора». Организаторы приглашают всех, кто неравнодушен к проблемам окружающей среды.

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