В горах Ингушетии нашли средневековое святилище
Найденное в горах Ингушетии древнее святилище включат в список объектов культурного наследия региона
12 августа Джейрахско-Ассинский музей-заповедник Ингушетии сообщил, что на его территории обнаружили средневековое каменное святилище. Находка располагается в 1200 метрах от башенного комплекса «Нижний Пуй».
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Храм относится с доисламским культовым памятникам. Столпообразные святилища воздвигались на месте, где человека убило молнией.
Заместитель директора компании «Наследие» Якуб Гогиев отмечает, что найденное сооружение отличается от подобных своими размерами — оно больше и стрельчатая ниша глубокая и широкая. В прошлом у святилища была двухскатная пирамидально-ступенчатая крыша из сланцевых плит.
После экспертизы храм внесут в перечень объектов культурного наследия республики.
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