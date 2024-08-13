В горах Ингушетии нашли средневековое святилище

Найденное в горах Ингушетии древнее святилище включат в список объектов культурного наследия региона

12 августа Джейрахско-Ассинский музей-заповедник Ингушетии сообщил , что на его территории обнаружили средневековое каменное святилище. Находка располагается в 1200 метрах от башенного комплекса «Нижний Пуй».

Храм относится с доисламским культовым памятникам. Столпообразные святилища воздвигались на месте, где человека убило молнией.

Заместитель директора компании «Наследие» Якуб Гогиев отмечает, что найденное сооружение отличается от подобных своими размерами — оно больше и стрельчатая ниша глубокая и широкая. В прошлом у святилища была двухскатная пирамидально-ступенчатая крыша из сланцевых плит.

После экспертизы храм внесут в перечень объектов культурного наследия республики.