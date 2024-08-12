В Краснодарском крае нашли фрагмент половецкого изваяния XIII-XV веков

Краснодарский край

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  • © Автор фото freepik, сайт freepik.com
    © Автор фото freepik, сайт freepik.com

Житель Тихорецкого района нашел фрагмент старинного артефакта, датируемого XIII-XV веками

11 августа ТАСС со ссылкой на кандидата исторических наук Владислава Улитина сообщило, что житель Тихорецкого района обнаружил средневековый артефакт во время полевых работ. Находку передали в управление по охране историко-культурного наследия Краснодарского края, где проведут экспертизу.

«Возможно, погребение было праздником»:

«Безусловно, это 100% половецкое каменное мужское изваяние, которое сохранилось не полностью. Ориентировочно находку можно датировать периодом XIII-XV веков», — рассказал собеседник агентства.

По словам Улитина, Краснодарский край входил в зону кочевок половцев в средневековый период. Подобные изваяния устанавливали на курганах.

Как писали Юга.ру, инспектор Джейрахско-Ассинского музея-заповедника в Ингушетии обнаружил подземное камерное строение из камня в башенном комплексе Цори.

Археология История Культурное наследие Тихорецкий район

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В Краснодарском крае нашли фрагмент половецкого изваяния XIII-XV веков
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