В Краснодарском крае нашли фрагмент половецкого изваяния XIII-XV веков

Житель Тихорецкого района нашел фрагмент старинного артефакта, датируемого XIII-XV веками

11 августа ТАСС со ссылкой на кандидата исторических наук Владислава Улитина сообщило, что житель Тихорецкого района обнаружил средневековый артефакт во время полевых работ. Находку передали в управление по охране историко-культурного наследия Краснодарского края, где проведут экспертизу.

«Возможно, погребение было праздником»: Археолог рассказал о раскопках могильника возле парка «Краснодар»

«Безусловно, это 100% половецкое каменное мужское изваяние, которое сохранилось не полностью. Ориентировочно находку можно датировать периодом XIII-XV веков», — рассказал собеседник агентства. По словам Улитина, Краснодарский край входил в зону кочевок половцев в средневековый период. Подобные изваяния устанавливали на курганах.