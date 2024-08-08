Краснодарцев приглашают послушать поэзию Бродского

Краснодарский край

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  • © Фото pvproductions, Freepik.com
    © Фото pvproductions, Freepik.com

В Краснодаре 17 августа режиссер Алексей Смирнов прочитает поэзию Иосифа Бродского (12+)

Краснодарский проект Mustread анонсировал* на 17 августа встречу «Между строк: Иосиф Бродский». Режиссер-постановщик и керамист Алексей Смирнов прочитает произведения известного автора.

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«Каждый раз мы приглашаем нового чтеца, чтобы вы познакомились с удивительными жителями Краснодара. И в этот важный день с нами будет человек, по-особенному чувствующий момент», — рассказали организаторы.

После основной части филолог Анастасия Чернова сделает построчный анализ текстов Иосифа Бродского.

Начало в 15:00, стоимость участия 700 рублей. Встреча пройдет по адресу улица Тургенева, 14/1.

Как писали Юга.ру, «Один театр» проведёт благотворительную лекцию в пользу магазинов, пострадавших от пожара в Краснодаре.

*Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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