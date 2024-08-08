Краснодарцев приглашают послушать поэзию Бродского

«Каждый раз мы приглашаем нового чтеца, чтобы вы познакомились с удивительными жителями Краснодара. И в этот важный день с нами будет человек, по-особенному чувствующий момент», — рассказали организаторы.

После основной части филолог Анастасия Чернова сделает построчный анализ текстов Иосифа Бродского.

Начало в 15:00, стоимость участия 700 рублей. Встреча пройдет по адресу улица Тургенева, 14/1.