Краснодарцев приглашают послушать поэзию Бродского
В Краснодаре 17 августа режиссер Алексей Смирнов прочитает поэзию Иосифа Бродского (12+)
Краснодарский проект Mustread анонсировал* на 17 августа встречу «Между строк: Иосиф Бродский». Режиссер-постановщик и керамист Алексей Смирнов прочитает произведения известного автора.
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«Каждый раз мы приглашаем нового чтеца, чтобы вы познакомились с удивительными жителями Краснодара. И в этот важный день с нами будет человек, по-особенному чувствующий момент», — рассказали организаторы.
После основной части филолог Анастасия Чернова сделает построчный анализ текстов Иосифа Бродского.
Начало в 15:00, стоимость участия 700 рублей. Встреча пройдет по адресу улица Тургенева, 14/1.
Как писали Юга.ру, «Один театр» проведёт благотворительную лекцию в пользу магазинов, пострадавших от пожара в Краснодаре.
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