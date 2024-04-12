На юге России начался сезон змей. Что нужно знать?

С приходом весны на Кубани начался сезон змей. Рассказываем, что делать, если вас укусила рептилия

3 апреля телеграм-канал «Кубань-СПАС» сообщил , что в Краснодарском крае повысилась активность змей. Обращения с просьбой отловить рептилий стали поступать спасателям еще в начале марта, но в единичных случаях.

С 1 апреля специалисты стали выезжать на отлов змей несколько раз в день. Чаще всего их обнаруживают в подвальных помещениях частных домов или в санузлах.

Например, в детском саду в хуторе Непиль Крымского района рептилия заползла под батарею. Ее нашли сотрудники дошкольного учреждения во время уборки.

Также крупную змею спасатели отловили в станице Анастасиевской Славянского района. Хозяева наводили порядок в своем дворе и обнаружили большую рептилию под крыльцом. Ее поймали и выпустили в естественную среду обитания.



Спасатели рекомендуют жителям региона самостоятельно не вступать в контакт со змеями, а обращаться к экспертам. В случае ЧС можно набрать «112».

«Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора рассказал, какую первую помощь (до медицинской) необходимо оказать человеку при укусе змеи.



Специалисты рекомендуют:

успокоиться, если змея укусила в руку или ногу и уменьшить нагрузку на конечность, вплоть до обездвиживания. Находиться в таком положении, чтобы укушенная часть была ниже уровня сердца;

аккуратно снять одежду или разрезать, если укус произошел через вещи (на одежде могут быть капли яда);

протереть кожу вокруг укуса, там тоже могут остаться капли яда;

соблюдать активный питьевой режим;

запрещено накладывать жгут, прижигать или надрезать место укуса, прикладывать лед или теплые компрессы.

Мнения о пользе отсасывания яда из раны у специалистов разделились. Часть из них полагают, что при этой процедуре в течение 10-15 минут можно удалить до 30-50 % всего яда. Другая половина считает это вредным, поскольку в кровь вместе со слюной может попасть бактериальная флора, вызывающая гнойное воспаление. Также при наличии ранок в полости рта человек, осуществляющий первую помощь, может пострадать от яда.



Чтобы рептилия не укусила, необходимо: