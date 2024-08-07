В Краснодаре до конца лета закончат ремонт исторического здания на Чапаева

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал о благоустройстве исторического центра города

6 августа портал РБК Краснодар опубликовал интервью с градоначальником Евгением Наумовым. В нем мэр рассказал о строительном потенциале кубанской столицы, создании Восточного подъезда и новых трамвайных веток, а также благоустройстве исторического центра.

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По словам Наумова, в 2024 году на объекты культурного наследия из бюджета города потратят 110 млн рублей. Так, в настоящее время рабочие ремонтируют здание школы № 8, построенное в 1913 году. Там обновят всё — от подвала до второго этажа и фасада.

Продолжается реконструкция фасада здания, где раньше располагалась пятая женская гимназия Хрусталевой. Со стороны улицы Чапаева ремонт завершили в январе 2024 года, этим летом закончат работы со стороны Красноармейской.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на углу улиц Гимназической и Рашпилевской восстанавят особняк начала XX века — памятник архитектуры регионального значения. Рабочие отреставрируют фасады, кованые ограждения балконов, крыльцо главного входа, оконные и дверные проемы. 

Архитектура Евгений Наумов Историческая среда Исторический центр История Краснодар

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