В реках Краснодарского края массово гибнет рыба. В чем причина?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани зафиксировали массовую гибель рыбы в реках Анапка и Бейсуг

8 августа телеграм-канал «МЦУ Анапа» сообщил о море рыбы в реке Анапка. Специалисты назвали два фактора массовой гибели особей.

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Первый — повышение температуры воды до 30 °С. Это способствовало снижению растворимости кислорода в воде. В этих условиях рыбы испытывали стресс, что сказалось на их здоровье и привело к высокой смертности.

Второй фактор связан с приливами морской воды в реку Анапка во время штормов. В результате пресная вода смешалась с соленой. Это погубило пресноводных рыб, не способных адаптироваться к высоким уровням солености.

Также 9 августа Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству рассказало ТАСС, что в Брюховецком районе Кубани в акватории реки Бейсуг погибли более 12 тыс. особей карася, сазана и щуки. Вероятной причиной гибели назвали нехватку кислорода из-за аномальной жары в регионе.

По данным специалистов, в пробах воды зафиксировали низкое содержание растворенного в воде кислорода и накопление аммонийного азота и фосфатного фтора. На момент гибели рыбы вода в реке была темная, а температура — выше 25 °С.

В ведомстве отметили, что небольшое превышение опасных веществ в пробах — результат разложения погибших в реке особей.

Напомним, что на протяжении всего лета 2024 года в Краснодарском крае синоптики фиксировали рекордную жару и опасную засуху.

Как писали Юга.ру, Роскачество рассказало, как экстремальная жара в Краснодарском крае и Дагестане повлияла на урожай винограда.

Азовское море Анапа Брюховецкий район Погода Рыболовство Экология

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В реках Краснодарского края массово гибнет рыба. В чем причина?
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