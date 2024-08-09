В реках Краснодарского края массово гибнет рыба. В чем причина?

Первый — повышение температуры воды до 30 °С. Это способствовало снижению растворимости кислорода в воде. В этих условиях рыбы испытывали стресс, что сказалось на их здоровье и привело к высокой смертности.



Второй фактор связан с приливами морской воды в реку Анапка во время штормов. В результате пресная вода смешалась с соленой. Это погубило пресноводных рыб, не способных адаптироваться к высоким уровням солености.

Также 9 августа Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству рассказало ТАСС, что в Брюховецком районе Кубани в акватории реки Бейсуг погибли более 12 тыс. особей карася, сазана и щуки. Вероятной причиной гибели назвали нехватку кислорода из-за аномальной жары в регионе.

По данным специалистов, в пробах воды зафиксировали низкое содержание растворенного в воде кислорода и накопление аммонийного азота и фосфатного фтора. На момент гибели рыбы вода в реке была темная, а температура — выше 25 °С.

В ведомстве отметили, что небольшое превышение опасных веществ в пробах — результат разложения погибших в реке особей.