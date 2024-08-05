Роскачество рассказало, как экстремальная жара в Краснодарском крае и Дагестане повлияла на урожай винограда

В ведомстве заявили, что главные регионы, производящие сырье для вин, не пострадали

3 августа «РИА Новости» со ссылкой на Роскачество сообщило , что российские регионы, производящие основной объем сырья для недорогих вин, не очень пострадали от жары. Урожай сохранился за счет дождей зимой и весной. А вот в хозяйствах других регионов потери могут составить 20-30%: «Жара и высокие сахара могут повлиять на белые вина. Каждый год уникален, и виноделы говорят о том, что значительного сокращения урожайности на Кубани и в Дагестане удалось избежать благодаря дождям в зимний и весенний период, создавшим запас влаги в почве. Мы не ждем существенного сокращения урожайности в целом по стране, хотя в отдельных хозяйствах потери могут быть на уровне 20-30%. Связаны они в большей степени с весенними заморозками в северных регионах».

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева рассказала, что в России стали раньше убирать урожай. Например, в Краснодарском крае виноград на игристые вина убирали в конце августа, а белые сорта на тихое вино — в начале сентября. Сроки сместились на 7-10 дней.

«Но даже на этом фоне уборка 2024 года непривычно ранняя. Ситуация очень сильно отличается от региона к региону, но по некоторым сортам сроки сдвинулись больше чем на две декады», — поделилась Латышева.

По ее словам, в Ростовской области в ряде хозяйств температура в июле 2024 года поднималась выше 50 градусов на почве. Однако в районе Дербента погода была мягче, чем на Дону.

Также Латышева отметила, что скорость уборки важна для качества будущего вина. В жару виноград быстро накапливает сахар и теряет кислотность. В готовом вине это чревато высоким уровнем алкоголя и изменением вкуса.