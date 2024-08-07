В центре Краснодара 8 августа ограничат движение транспорта

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре водители не смогут проехать по улице Гоголя почти весь день

Мэрия Краснодара сообщила, что 8 августа с 6 утра и до 16 часов водители не смогут проехать по двум участкам улицы Гоголя — от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской.

Улицу перекроют для автомобилей из-за празднования Дня строителя в Краснодарской филармонии им. Пономаренко.

  • © Скриншот с сайта krd.ru
    © Скриншот с сайта krd.ru

На 400 машиномест больше:

Администрация просит водителей быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае хотят отремонтировать почти 650 км дорог менее чем за 5 месяцев.

Дороги Краснодар Транспорт

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