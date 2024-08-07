В центре Краснодара 8 августа ограничат движение транспорта
В Краснодаре водители не смогут проехать по улице Гоголя почти весь день
Мэрия Краснодара сообщила, что 8 августа с 6 утра и до 16 часов водители не смогут проехать по двум участкам улицы Гоголя — от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской.
Улицу перекроют для автомобилей из-за празднования Дня строителя в Краснодарской филармонии им. Пономаренко.
На 400 машиномест больше:
Администрация просит водителей быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае хотят отремонтировать почти 650 км дорог менее чем за 5 месяцев.
Вчера, 14:16В Краснодарском крае хотят отремонтировать почти 650 км дорог менее чем за 5 месяцев
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