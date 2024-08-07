В центре Краснодара 8 августа ограничат движение транспорта

В Краснодаре водители не смогут проехать по улице Гоголя почти весь день

Мэрия Краснодара сообщила, что 8 августа с 6 утра и до 16 часов водители не смогут проехать по двум участкам улицы Гоголя — от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской.

Улицу перекроют для автомобилей из-за празднования Дня строителя в Краснодарской филармонии им. Пономаренко.