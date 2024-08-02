На 400 машиномест больше. Мэрия Краснодара открыла еще две платные парковки

Департамент транспорта Краснодара открыл еще две платные парковки, а на четырех стоянках увеличил количество мест

1 августа департамент транспорта сообщил, что в Краснодаре открыли две новые муниципальные парковки. Вот места, где они расположены: по обеим сторонам улицы Новороссийской от Северной до Шевченко;

по обеим сторонам улицы Российской от 40-летия Победы до Жлобы.

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Ещё на четырех муниципальных парковках увеличили количество мест. Стоянки находятся на улицах: по обеим сторонам улицы Севастопольской от Красных Партизан до Северной;

по обеим сторонам улицы Седина от Головатого до Буденного;

по обеим сторонам улицы Седина от Будённого до Горького;

по нечетной стороне улицы Седина от Гимназической до Мира.

На улицах города стало на 400 машиномест больше. Всего в Краснодаре 256 платных парковок общей вместимостью 10 366 машиномест.