На 400 машиномест больше. Мэрия Краснодара открыла еще две платные парковки

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Департамент транспорта Краснодара открыл еще две платные парковки, а на четырех стоянках увеличил количество мест

1 августа департамент транспорта сообщил, что в Краснодаре открыли две новые муниципальные парковки.

Вот места, где они расположены:

  • по обеим сторонам улицы Новороссийской от Северной до Шевченко;
  • по обеим сторонам улицы Российской от 40-летия Победы до Жлобы.

Читайте также:

Ещё на четырех муниципальных парковках увеличили количество мест. Стоянки находятся на улицах:

  • по обеим сторонам улицы Севастопольской от Красных Партизан до Северной;
  • по обеим сторонам улицы Седина от Головатого до Буденного;
  • по обеим сторонам улицы Седина от Будённого до Горького;
  • по нечетной стороне улицы Седина от Гимназической до Мира.

На улицах города стало на 400 машиномест больше. Всего в Краснодаре 256 платных парковок общей вместимостью 10 366 машиномест.

Как писали Юга.ру, мэрия Сочи добавит новые платные парковки. Жители жалуются, что в центре не осталось бесплатных стоянок.

Дороги Краснодар парковки Транспорт

Новости

Сергей Галицкий опустился на семь строчек в рейтинге богатейших людей мира
На 400 машиномест больше. Мэрия Краснодара открыла еще две платные парковки
В Краснодарском крае в выходные ночные температуры опустятся до 11 °С
У Крымского моста в Краснодарском крае образовалась трехчасовая пробка: в очереди более 1300 машин
Краснодарский край занял третье место в РФ по жалобам на сбои в работе YouTube
Мэрия Сочи добавит новые платные парковки. Жители жалуются, что в центре не осталось бесплатных стоянок

Лента новостей

От аквазоны до соседского центра
31 июля, 12:12 Реклама
От аквазоны до соседского центра
Как на Западном обходе Краснодара строят «город в городе» (на примере микрорайона «Самолет»)
«Неизвестно, будет ли чем теперь торговать»
Вчера, 13:45
«Неизвестно, будет ли чем теперь торговать»
В Краснодаре книжный магазин «Чарли» объявил сбор средств после пожара
«Краснодар» одержал первую победу в новом сезоне
Вчера, 10:41
«Краснодар» одержал первую победу в новом сезоне
Разбор матча «быков» с ЦСКА в Кубке России

Реклама на сайте