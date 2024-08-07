Запрет парковок и ограничение скорости. Власти Ростова планируют ужесточить правила использования электросамокатов

2 августа администрация Ростова-на-Дону разместила проект документа «Об организации размещения и передвижения средств индивидуальной мобильности, используемых в автоматизированной системе аренды (самоката)». В некоторых районах города власти хотят ввести ограничение скорости для самокатчиков, а на части улиц запретить движение совсем.

Так, использование электросамокатов может быть запрещено в парках и скверах, а также на улицах Вересаева, на участке улицы Таганрогской от Оганова до ТК «Военвед» и по северной стороне проспекта Ленина от площади до РГУПС.

Парковку самокатов хотят запретить на детских и спортивных площадках, велодорожках, проезжей части, тротуарах, газонах и клумбах, вблизи памятников и зон для выгула собак. Оставлять транспорт нельзя в радиусе 20 метров от остановок и 10 метров от подземных переходов.

Скорость движения ограничена до 15 км/ч на улицах Сержантова, Вятской, Портовой, Доватора, Мадояна, Всесоюзной, Профсоюзной, Капустина, Большой Садовой, Волкова, Береговой, а также на проспектах Стачки и Ленина.

Под запрет на передвижение элетросамокатов могут попасть: