Запрет парковок и ограничение скорости. Власти Ростова планируют ужесточить правила использования электросамокатов
В Ростове-на-Дону собираются ввести новые запреты на использование электросамокатов
2 августа администрация Ростова-на-Дону разместила проект документа «Об организации размещения и передвижения средств индивидуальной мобильности, используемых в автоматизированной системе аренды (самоката)». В некоторых районах города власти хотят ввести ограничение скорости для самокатчиков, а на части улиц запретить движение совсем.
Так, использование электросамокатов может быть запрещено в парках и скверах, а также на улицах Вересаева, на участке улицы Таганрогской от Оганова до ТК «Военвед» и по северной стороне проспекта Ленина от площади до РГУПС.
Парковку самокатов хотят запретить на детских и спортивных площадках, велодорожках, проезжей части, тротуарах, газонах и клумбах, вблизи памятников и зон для выгула собак. Оставлять транспорт нельзя в радиусе 20 метров от остановок и 10 метров от подземных переходов.
Скорость движения ограничена до 15 км/ч на улицах Сержантова, Вятской, Портовой, Доватора, Мадояна, Всесоюзной, Профсоюзной, Капустина, Большой Садовой, Волкова, Береговой, а также на проспектах Стачки и Ленина.
Под запрет на передвижение элетросамокатов могут попасть:
- пешеходная зона на площади Мира (от Воровского до Металлургической);
- сквер имени 353-й Стрелковой Дивизии (квадрат улиц Плужная — Сержантова — Металлургическая);
- парк имени Островского (квадрат проспект Шолохова — проспект Сельмаш — улица 1-ой Конной Армии — улица 14-я линия);
- парк «Осенний» (улицы Киргизская — Загребаева — 50-летия Ростсельмаша);
- территория Областной больницы № 2 (пешеходная и проезжая зона в пределах территории больницы).
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае будут штрафовать водителей электросамокатов, которые нарушают ПДД.