На курортах Краснодарского края в ближайшие дни прогнозируют смерчи

В Геленджике, Анапе, Туапсе и Новороссийске 7 и 8 августа ожидаются смерчи над морем

Телеграм-канал «МЦУ Геленджик» сообщил, что 7 и 8 августа у берегов Геленджика, Анапы, Туапсе и Новороссийска прогнозируют формирование смерчей над Черным морем.

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Власти просят жителей и гостей курортов не планировать морские прогулки, так как это может быть опасно.



Также в городах ожидается дождь и сильный ветер.