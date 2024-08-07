На курортах Краснодарского края в ближайшие дни прогнозируют смерчи
В Геленджике, Анапе, Туапсе и Новороссийске 7 и 8 августа ожидаются смерчи над морем
Телеграм-канал «МЦУ Геленджик» сообщил, что 7 и 8 августа у берегов Геленджика, Анапы, Туапсе и Новороссийска прогнозируют формирование смерчей над Черным морем.
На юге России пройдут «пятнистые» дожди:
Власти просят жителей и гостей курортов не планировать морские прогулки, так как это может быть опасно.
Также в городах ожидается дождь и сильный ветер.
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