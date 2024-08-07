На курортах Краснодарского края в ближайшие дни прогнозируют смерчи

Краснодарский край

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  • © Фото Patrick Blaise с сайта pixabay.com
    © Фото Patrick Blaise с сайта pixabay.com

В Геленджике, Анапе, Туапсе и Новороссийске 7 и 8 августа ожидаются смерчи над морем

Телеграм-канал «МЦУ Геленджик» сообщил, что 7 и 8 августа у берегов Геленджика, Анапы, Туапсе и Новороссийска прогнозируют формирование смерчей над Черным морем.

На юге России пройдут «пятнистые» дожди:

Власти просят жителей и гостей курортов не планировать морские прогулки, так как это может быть опасно.

Также в городах ожидается дождь и сильный ветер.

Напомним, что Сочи и Анапа вошли в топ-5 опасных мест для отдыха в России в 2024 году.

Как писали Юга.ру, Абрау-Дюрсо и Кабардинка стали самыми дорогими российскими курортами в августе 2024 года.

Анапа Геленджик Курорты и туризм Новороссийск Погода Туапсинский район Черное море Штормовые предупреждения

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