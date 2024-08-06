Моне, Мане, Ренуар. Краснодарцев приглашают на лекцию об импрессионизме
В Краснодаре пройдет лекция от искусствоведа Марины Тевзадзе (12+)
Искусствовед Марина Тевзадзе анонсировала на 11 августа лекцию «Импрессионизм. Событие, определившее развитие цивилизации».
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Импрессионизм — одно из течений в искусстве последней трети XIX — начала XX веков, зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему миру. Его представители старались запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости. Среди самых известных последователей — Клод Моне, Питер Рубенс, Пьер Ренуар, Эдуард Мане, Жакоб Писарро, Эдгар Дега, Альфред Сислей.
Марина Тевзадзе — искусствовед, галерист и куратор, автор проекта «Март». Читает публичные лекции на различные темы.
Начало в 18:00. Лекция пройдет по адресу улица Офицерская, 36. Стоимость участия 1000 рублей. Запись по телефону +7 (918) 482-01-40.
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