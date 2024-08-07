Вышел трейлер фильма о роботе-прислуге с Меган Фокс в главной роли

YouTube-канал Kinoman поделился коротким дублированным роликом фильма «Меган: К вашим услугам». Режиссером выступил Скотт Дейл («В западне»). Главные роли исполнили Меган Фокс («Трансформеры», «Тело Дженнифер»), Мадлен Зима («Коллекционер», «Блудливая Калифорния»), Микеле Морроне («365 дней», «Медичи»), Атанас Сребрев («Хеллбой», «Амнезия») и Кейт Николс («Варвар»).

События фантастического триллера происходят в недалёком будущем. Андроиды стали обыденной частью жизни людей. Главный герой Ник покупает робота-прислугу Меган, чтобы та занималась домашними делами, пока его жена в больнице. Меган отлично справляется со своими обязанностями и вскоре даже становится любовницей Ника. Когда жена героя возвращается домой, события принимают плохой оборот.

Премьера фильма «Меган: К вашим услугам» запланирована на 29 августа 2024 года.