Вышел трейлер фильма о роботе-прислуге с Меган Фокс в главной роли
Кинокомпания Global Film представила трейлер фильма «Меган: К вашим услугам» (18+)
YouTube-канал Kinoman поделился коротким дублированным роликом фильма «Меган: К вашим услугам». Режиссером выступил Скотт Дейл («В западне»). Главные роли исполнили Меган Фокс («Трансформеры», «Тело Дженнифер»), Мадлен Зима («Коллекционер», «Блудливая Калифорния»), Микеле Морроне («365 дней», «Медичи»), Атанас Сребрев («Хеллбой», «Амнезия») и Кейт Николс («Варвар»).
«Игра престолов» на минималках:
События фантастического триллера происходят в недалёком будущем. Андроиды стали обыденной частью жизни людей. Главный герой Ник покупает робота-прислугу Меган, чтобы та занималась домашними делами, пока его жена в больнице. Меган отлично справляется со своими обязанностями и вскоре даже становится любовницей Ника. Когда жена героя возвращается домой, события принимают плохой оборот.
Премьера фильма «Меган: К вашим услугам» запланирована на 29 августа 2024 года.
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