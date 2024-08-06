В Японском саду Краснодара научат делать текстильную игрушку и оригами-котика

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Краснодарцев на выходных приглашают на мастер-классы в Японском саду (16+)

Японский сад Краснодара анонсировал мастер-классы по рукоделию.

Символика Японского сада в Краснодаре:

10 августа в 09:30 начнется занятие по созданию традиционной японской текстильной игрушки теримэн. Участники научатся делать куколок из ткани, узнают их историю и особенности.

Текстильные игрушки в технике теримэн — один из древних видов японского рукоделия. Миниатюрные фигурки использовали для хранения душистых трав и благовоний. Кукол раскладывали по дому и хранили с бельём для придания ему свежего аромата.

10 августа в 13:00 состоится мастер-класс по оригами. Участники создадут из бумаги котика, которого можно использовать в качестве закладки для книг. Также гостям расскажут историю возникновения оригами и его основные принципы.

Как писали Юга.ру, на сцене театра Но в Японском саду покажут спектакль Yūgen, созданный на основе японских городских легенд.

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В Японском саду Краснодара научат делать текстильную игрушку и оригами-котика
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