В Японском саду Краснодара научат делать текстильную игрушку и оригами-котика

Краснодарцев на выходных приглашают на мастер-классы в Японском саду (16+)

10 августа в 09:30 начнется занятие по созданию традиционной японской текстильной игрушки теримэн. Участники научатся делать куколок из ткани, узнают их историю и особенности.

Текстильные игрушки в технике теримэн — один из древних видов японского рукоделия. Миниатюрные фигурки использовали для хранения душистых трав и благовоний. Кукол раскладывали по дому и хранили с бельём для придания ему свежего аромата.

10 августа в 13:00 состоится мастер-класс по оригами. Участники создадут из бумаги котика, которого можно использовать в качестве закладки для книг. Также гостям расскажут историю возникновения оригами и его основные принципы.