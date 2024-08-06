В Японском саду Краснодара научат делать текстильную игрушку и оригами-котика
Краснодарцев на выходных приглашают на мастер-классы в Японском саду (16+)
Японский сад Краснодара анонсировал мастер-классы по рукоделию.
Символика Японского сада в Краснодаре:
10 августа в 09:30 начнется занятие по созданию традиционной японской текстильной игрушки теримэн. Участники научатся делать куколок из ткани, узнают их историю и особенности.
Текстильные игрушки в технике теримэн — один из древних видов японского рукоделия. Миниатюрные фигурки использовали для хранения душистых трав и благовоний. Кукол раскладывали по дому и хранили с бельём для придания ему свежего аромата.
10 августа в 13:00 состоится мастер-класс по оригами. Участники создадут из бумаги котика, которого можно использовать в качестве закладки для книг. Также гостям расскажут историю возникновения оригами и его основные принципы.
Как писали Юга.ру, на сцене театра Но в Японском саду покажут спектакль Yūgen, созданный на основе японских городских легенд.