В Краснодаре пройдет выставка «Крымские каникулы»

Художница работает технике акварели, используя различные приемы работы с графикой: по-сырому, отмывку, протирание, заливку, грануляцию, добавляет чернила и акварельные карандаши. Также автор экспериментирует с различной фактурой бумаги.

Выставка будет работать до 22 августа по адресу улица Октябрьская, 51.