В Краснодаре пройдет выставка «Крымские каникулы»
В Краснодаре покажут акварели Натальи Спириденковой (0+)
Краснодарская галерея «Арт-союз» анонсировала на 8 августа открытие персональной выставки Натальи Спириденковой «Крымские каникулы».
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Художница работает технике акварели, используя различные приемы работы с графикой: по-сырому, отмывку, протирание, заливку, грануляцию, добавляет чернила и акварельные карандаши. Также автор экспериментирует с различной фактурой бумаги.
Выставка будет работать до 22 августа по адресу улица Октябрьская, 51.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском художественном музее имени Коваленко состоится выставка одного из самых известных российских художников ХХ-XXI веков — Натальи Нестеровой.