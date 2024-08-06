Агрессивное растение из Северной Америки угрожает горной флоре Сочи

5 августа пресс-служба Сочинского нацпарка сообщила , что на гребне хребта Аибга в районе курорта «Альпика» эксперты обнаружили люпин многолистный. Растение родом из Северной Америки считается инвазионным видом — угрожающим биологическому многообразию.

Люпин многолистный занесен в Черную книгу. В неё включают чужестранные виды, которые из-за неконтролируемого размножения угрожают аборигенным (местным) природным сообществам.

Распространение люпина в дикой природе вызывает опасения у специалистов Сочинского нацпарка, поскольку он заглушает другие растения, лишая их солнечного света и питательных веществ. Кроме того, в нем содержатся алкалоиды, которые могут быть опасны для травоядных животных.