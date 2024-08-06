Агрессивное растение из Северной Америки угрожает горной флоре Сочи

Краснодарский край

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  • Люпин многолистный © Фото Joe Mabel, wikipedia.org
    Люпин многолистный © Фото Joe Mabel, wikipedia.org

Люпин многолистный захватывает горные территории в Сочинском национальном парке. Растение занесено в Черную книгу

5 августа пресс-служба Сочинского нацпарка сообщила, что на гребне хребта Аибга в районе курорта «Альпика» эксперты обнаружили люпин многолистный. Растение родом из Северной Америки считается инвазионным видом — угрожающим биологическому многообразию.

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Люпин многолистный занесен в Черную книгу. В неё включают чужестранные виды, которые из-за неконтролируемого размножения угрожают аборигенным (местным) природным сообществам.

Распространение люпина в дикой природе вызывает опасения у специалистов Сочинского нацпарка, поскольку он заглушает другие растения, лишая их солнечного света и питательных веществ. Кроме того, в нем содержатся алкалоиды, которые могут быть опасны для травоядных животных.

Как писали Юга.ру, аграрии Краснодарского края начали экспериментально выращивать хлопок и осваивают технологии по возделыванию хмеля.

Парки Растениеводство Сочи

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Агрессивное растение из Северной Америки угрожает горной флоре Сочи
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