В Туапсинском районе Кубани планируют возродить чайные плантации

Глава Туапсинского района рассказал о возрождении чаеводства в муниципалитете

24 июня глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил в своем телеграм-канале о подготовке соглашения о сотрудничестве между муниципалитетом и сочинским Субтропическим научным центром РАН. Сотрудники туапсинского подразделения займутся возрождением чаеводства.

По его словам, из 33,5 га чайных плантаций, когда-то возделываемых в муниципалитете, на сегодняшний день осталась малая часть в Шаумяне и хуторе Папоротном.



«В Шаумяне на землях бывшего гойтхского чайсовхоза сохранился Туапсинский научный стационар. На его базе также планируется воссоздать питомник, где будут выращивать саженцы других южных растений. Он сможет обеспечить цветами и кустарником не только наш район, но и соседей по побережью. Растения будут адаптированы к местной почве и климатическим условиям», — рассказал Сергей Бойко.

Первую плантацию в Туапсинском районе разбили в 1939 году. Гойтхский чайный совхоз был создан в 1948 году. А в 1963 году с его угодий собрали 135 тонн чая. В середине 90-х годов чайное производство перестало существовать.