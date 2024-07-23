Замгубернатора Краснодарского края рассказал об экспериментах с выращиванием хлопка и хмеля

«В этом году мы сделали несколько экспериментов. Мы заложили в Северском районе посевы. Посеяли в апреле — так себе получилось. Пересеяли в конце мая, получилось лучше. Посеяли в начале июня. Получилось великолепно, сейчас этот хлопок имеет самую лучшую фазу развития. Сейчас только начинается цветение. Чтобы он взошел, нужен полив или дождь. На прошлой неделе в Темрюкском районе мы заложили еще 5 га экспериментального посева», — рассказал вице-губернатор.



По его словам, кроме хлопка в регионе пробуют возделывать хмель для пивоваренной отрасли. Сегодня в России данную культуру выращивают в Чувашии. Аграрии Кубани только осваивают эти технологии, в том числе, с помощью малых фермерских хозяйств.



«По хмелю в Северском районе заложили порядка 80 га, потом увеличили до 140 га, в прошлом году собрали урожай. Пока технологий и правильных решений по выращиванию хмеля на территории Краснодарского края нет. Сейчас методом проб и ошибок на Кубани налаживается это производство. Но по хмелю мы точно выйдем на производственную мощность», — отметил Андрей Коробка.



Также он заявил, что выращивание хмеля зависит от климата. При температуре выше 30 °C растение прекращает активную фазу роста. Поэтому в Краснодарском крае хмель требует особого ухода.