Замгубернатора Краснодарского края рассказал об экспериментах с выращиванием хлопка и хмеля

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Racool_studio с сайта freepik.com
    © Фото пользователя Racool_studio с сайта freepik.com

Аграрии Кубани начали экспериментально выращивать хлопок и осваивают технологии по возделыванию хмеля

23 июля на пресс-конференции о результатах уборки ранних зерновых замгубернатора Краснодарского края Андрей Коробка сообщил «РБК», что в Северском и Темрюкском районах начали экспериментально выращивать хлопок. Аграрии региона планируют возобновить возделывание культуры, которое пытались наладить еще в советские годы.

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«В этом году мы сделали несколько экспериментов. Мы заложили в Северском районе посевы. Посеяли в апреле — так себе получилось. Пересеяли в конце мая, получилось лучше. Посеяли в начале июня. Получилось великолепно, сейчас этот хлопок имеет самую лучшую фазу развития. Сейчас только начинается цветение. Чтобы он взошел, нужен полив или дождь. На прошлой неделе в Темрюкском районе мы заложили еще 5 га экспериментального посева», — рассказал вице-губернатор.

По его словам, кроме хлопка в регионе пробуют возделывать хмель для пивоваренной отрасли. Сегодня в России данную культуру выращивают в Чувашии. Аграрии Кубани только осваивают эти технологии, в том числе, с помощью малых фермерских хозяйств.

«По хмелю в Северском районе заложили порядка 80 га, потом увеличили до 140 га, в прошлом году собрали урожай. Пока технологий и правильных решений по выращиванию хмеля на территории Краснодарского края нет. Сейчас методом проб и ошибок на Кубани налаживается это производство. Но по хмелю мы точно выйдем на производственную мощность», — отметил Андрей Коробка.

Также он заявил, что выращивание хмеля зависит от климата. При температуре выше 30 °C  растение прекращает активную фазу роста. Поэтому в Краснодарском крае хмель требует особого ухода.

Напомним, что урожай яблок на Кубани, по данным эксперта, снизился на 10% из-за заморозков.

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