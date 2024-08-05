В Абрау-Дюрсо скорость мобильного интернета МегаФона достигла 150 Мбит/с

МегаФон установил дополнительную телеком-инфраструктуру в местах растущей нагрузки на сеть в Абрау-Дюрсо

Абрау-Дюрсо — курортное село под Новороссийском. Место славится живописным ландшафтом и целебным воздухом. Впечатляют приезжих озеро в горной чаше, фонтаны, тропы, и, конечно, именитый завод игристых вин.

Как показывает big data оператора, за год объем дата‑трафика в центре энотуризма на Кубани увеличился на 50%. Чтобы растущее потребление не сказывалось на времени загрузки файлов, МегаФон расширил телеком-инфраструктуру села. Это позволило увеличить емкость сети и равномерно распределить нагрузку на объекты связи. Таким образом одновременно пользоваться мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с могут еще больше абонентов.

Согласно анализу обезличенных данных абонентов, около 53% гостей приезжают из других регионов, почти 15% из них — москвичи. Также Абрау-Дюрсо привлекает жителей Санкт-Петербурга, Самарской, Волгоградской, Саратовской, Нижегородской областей. При этом поездки чаще выбирает аудитория в возрасте от 36 до 65 лет, мужчин и женщин примерно поровну.

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«Мы ежедневно следим за нагрузкой на действующие объекты связи, включая измерение скорости интернета в моменты наибольшей активности клиентов. Когда количество пользователей и трафик растут, оперативно модернизируем оборудование или строим дополнительные объекты. Сегодня отмечаем прирост туристического потока в Абрау-Дюрсо более чем на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Пик поездок сюда традиционно приходится на август. Ценители отправляются на мероприятия, приуроченные ко дню рождения игристых вин 4 августа», — говорит директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.